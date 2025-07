大谷翔平完全看不清球　羅伯斯嚴肅點評：只想揮棒

▲大谷翔平單場吞下4次三振。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大谷翔平今(30)日客場出戰辛辛那提紅人的比賽中陷入嚴重低潮,擔任第2棒、指定打擊的他,5打數未敲出安打,連續安打紀錄止步於9場,並吞下本季第2度的單場4K,不過洛杉磯道奇最終仍以5比4險勝,收下2連勝。

大谷首打席面對紅人先發左投羅多洛(Nick Lodolo)時,遭到招牌曲球三振;第2打席則被外角速球凍結吞K;第3打席輪到一、二壘有人、可望一棒逆轉時,羅多洛再次用連續曲球壓制,讓大谷3球揮空遭到三振。

Shohei Ohtani's face after striking out to Nick Lodolo #MLB pic.twitter.com/BR3lM7HxSy