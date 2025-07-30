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大谷翔平完全看不清球　羅伯斯嚴肅點評：只想揮棒

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平單場吞下4次三振。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大谷翔平今（30）日客場出戰辛辛那提紅人的比賽中陷入嚴重低潮，擔任第2棒、指定打擊的他，5打數未敲出安打，連續安打紀錄止步於9場，並吞下本季第2度的單場4K，不過洛杉磯道奇最終仍以5比4險勝，收下2連勝。

大谷首打席面對紅人先發左投羅多洛（Nick Lodolo）時，遭到招牌曲球三振；第2打席則被外角速球凍結吞K；第3打席輪到一、二壘有人、可望一棒逆轉時，羅多洛再次用連續曲球壓制，讓大谷3球揮空遭到三振。

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第4打席改由亞希克拉夫特（Graham Ashcraft）接手，大谷面對內角滑球照樣揮空收場；第5打席則擊出右外野飛球出局，整場比賽無功而返。

對於大谷罕見的低迷表現，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後坦言，「他今晚明顯看不到羅多洛的球，完全進入了『只想揮棒』的狀態。」

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平此役選球出現問題。（圖／達志影像／美聯社）

羅伯斯也指出，由於辛辛那提球場外野距離比較短，全壘打相對容易產生，有些打者會想要「拉打」來拉出全壘打，但對大谷來說，羅伯斯認為他能夠把球擊向全場任何地方，沒必要刻意拉打。

他也提醒大谷，明日面對紅人右投馬丁尼茲（Nick Martinez）時，要特別留意低角度的卡特球與變速球，「要專注，不要去追打那些低球。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

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