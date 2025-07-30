大谷翔平5支0本季首次連4打席吞K　道奇5:4險勝紅人

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇今日（台灣時間30日）推出葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，辛辛那提紅人則由左投尼可拉洛多洛（Nick Lodolo）應戰。道奇打線遭洛多洛猛賞11次三振、全場14K，其中大谷翔平更是5打數無安打、苦吞4K，但道奇仍靠史密斯（Will Smith）9局上的致勝二壘安打，終場以5：4險勝，拿下系列賽二連勝。

道奇在2局上靠艾德曼（Tommy Edman）轟出一發兩分砲率先破蛋，取得2：0領先。4局下，葛拉斯諾控球開始出現狀況，先被弗萊利（Jake Fraley）敲出追平的兩分砲，再被馬提（Noelvi Marte）轟出陽春砲，道奇反倒以2：3落後。

5局下他再遭危機，被敲二壘安打後連投兩次四壞，無人出局就退場，該局紅人雖僅靠野手選擇追加1分，仍將比數擴大至4：2。

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比賽進入7局上，道奇展開反攻，儘管大谷翔平在一出局一、二壘有人的機會下再度三振，但隨後史密斯與佛里曼（Freddie Freeman）接連敲安，道奇成功追平比數為4：4。

9局上，史密斯再度挺身而出，轟出左外野方向關鍵二壘安打打回超前分，幫助道奇以5：4反超。9局下由費西亞（Alex Vesia）登板關門成功，守住勝果。

今日面對紅人左投洛多洛，大谷共交手三次，全部吞K。整場比賽5打數0安打，也是本季首次單場出現連續4打席吞下三振的低潮表現，打擊率下降至.272，攻擊指數為0.989。

值得一提的是，道奇最近4場比賽中，有3場遭對方先發投手賞雙位數三振，本季累積達7次。