槍手闖曼哈頓大樓開火　紐約市長：目標本為NFL總部

▲紐約市長亞當斯（Eric Adams）。（圖／達志影像／美聯社）
記者胡冠辰／綜合報導
台灣時間7月28日，一起發生於紐約曼哈頓公園大道的嚴重槍擊案震驚體育與企業界；一名槍手在大樓內射殺4人後自盡，事後紐約市長亞當斯（Eric Adams）指出，這名男子原本的目標是國家美式足球聯盟（NFL）總部，但搭錯電梯進入錯誤樓層。
#BREAKING: New York Mayor Eric Adams confirms that the police officer slain today was a 37-year-old immigrant from Bangladesh named Islam; his full name is Didarul Islam.
Shield Number: 25831
He served in the 47th Precinct and started his service in the NYPD in December 2021.… https://t.co/hnhv9wbvfQ pic.twitter.com/bQjIfPfrT8— Breaking News (@TheNewsTrending) July 29, 2025[廣告]請繼續往下閱讀...
根據市長亞當斯對《WPIX-TV》的訪問指出，犯案男子為拉斯維加斯居民田村（Shane Tamura），他於當天傍晚攜帶M4步槍進入位於公園大道345號的摩天大樓，在大廳連續開火，造成包括一名紐約市休班警員伊斯蘭（Didarul Islam）在內的4人死亡。
警方表示，田村於大樓外雙排停車後，徒步持槍進入大廳，隨即開槍掃射，搭乘錯誤的電梯上樓；他原意鎖定NFL位於大樓5至8樓的辦公室，但誤進33樓的業主公司Rudin Management，並在該樓層再次犯案，最終舉槍自盡。
I have been on scene at the shooting in Midtown, and we can report the shooter is neutralized.— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) July 29, 2025
The NYPD are now searching 345 Park Avenue carefully. If you are in the building, please stay where you are.
People have been shot and injured, and I will soon be going to the… pic.twitter.com/FYcOfuMxg6
紐約市警察局長提許（Jessica Tisch）在記者會中透露，田村曾在加州打過高中美式足球，從未參與職業聯盟，但在其身上發現的紙條中，他聲稱自己罹患「慢性創傷性腦病變」（CTE），並懷疑NFL需為他的健康狀況負責。
兩位熟悉調查進度的人士向《美聯社》透露，田村在遺書中特別提及NFL，並要求死後檢驗其大腦，希望證實患有CTE。CTE常見於職業與半職業的美式足球員，需透過死後腦部分析才能確診。
除了伊斯蘭警官殉職外，全球知名投資公司黑石集團（Blackstone）也證實，旗下高階女性員工勒帕特納（Wesley LePatner）為槍擊案死者之一；黑石在聲明中表示：「我們深感痛心，韋斯莉是公司不可取代的一員，她的聰慧與熱情將永遠被銘記。」
BREAKING: Mayor Eric Adams says the gunman who killed 4 at a Manhattan office building was targeting the NFL headquarters but took the wrong elevator. https://t.co/kdyO89kO8T— The Associated Press (@AP) July 29, 2025
NFL主席古德爾（Roger Goodell）於事後發出員工通告，證實一名NFL員工在事件中受重傷，所幸情況穩定，並宣布短期內NFL紐約辦公室將提高安保等級。
古德爾聲明摘錄：「我們對快速應變的執法人員、以及為保護他人而殉職的伊斯蘭警官致以最深敬意，我們所有的員工都是NFL大家庭的一份子，我們將團結面對這場悲劇。」
年僅36歲的伊斯蘭警官來自孟加拉，已任職紐約市警局3年半，當天在大樓內擔任公司安全勤務時不幸遇害，他的遺體被覆以警局旗幟送出醫院，眾多員警列隊致敬。市長亞當斯表示：「他英勇執行職責，做出了最高貢獻，他生前是英雄，死後依舊是。」
Officer Didarul Islam died as he lived, a hero and protector of New York City. We will never forget you. pic.twitter.com/vNYpjpNDTd— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) July 29, 2025
事件發生地點距離大名鼎鼎的洛克斐勒中心與中央車站僅數個街區，而去年12月，一位企業執行長亦在附近地區遭槍殺，案件背後皆反映出商業區安控漏洞與潛在威脅。
亞當斯市長最後提及，田村案情仍有待釐清，警方將與拉斯維加斯的聯邦與州單位合作，調查其過往紀錄與社群媒體，深入挖掘犯案動機。
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