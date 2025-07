槍手闖曼哈頓大樓開火　紐約市長：目標本為NFL總部

▲紐約市長亞當斯(Eric Adams)。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間7月28日,一起發生於紐約曼哈頓公園大道的嚴重槍擊案震驚體育與企業界;一名槍手在大樓內射殺4人後自盡,事後紐約市長亞當斯(Eric Adams)指出,這名男子原本的目標是國家美式足球聯盟(NFL)總部,但搭錯電梯進入錯誤樓層。

根據市長亞當斯對《WPIX-TV》的訪問指出,犯案男子為拉斯維加斯居民田村(Shane Tamura),他於當天傍晚攜帶M4步槍進入位於公園大道345號的摩天大樓,在大廳連續開火,造成包括一名紐約市休班警員伊斯蘭(Didarul Islam)在內的4人死亡。

警方表示,田村於大樓外雙排停車後,徒步持槍進入大廳,隨即開槍掃射,搭乘錯誤的電梯上樓;他原意鎖定NFL位於大樓5至8樓的辦公室,但誤進33樓的業主公司Rudin Management,並在該樓層再次犯案,最終舉槍自盡。

紐約市警察局長提許(Jessica Tisch)在記者會中透露,田村曾在加州打過高中美式足球,從未參與職業聯盟,但在其身上發現的紙條中,他聲稱自己罹患「慢性創傷性腦病變」(CTE),並懷疑NFL需為他的健康狀況負責。

兩位熟悉調查進度的人士向《美聯社》透露,田村在遺書中特別提及NFL,並要求死後檢驗其大腦,希望證實患有CTE。CTE常見於職業與半職業的美式足球員,需透過死後腦部分析才能確診。

除了伊斯蘭警官殉職外,全球知名投資公司黑石集團(Blackstone)也證實,旗下高階女性員工勒帕特納(Wesley LePatner)為槍擊案死者之一;黑石在聲明中表示:「我們深感痛心,韋斯莉是公司不可取代的一員,她的聰慧與熱情將永遠被銘記。」

NFL主席古德爾(Roger Goodell)於事後發出員工通告,證實一名NFL員工在事件中受重傷,所幸情況穩定,並宣布短期內NFL紐約辦公室將提高安保等級。

古德爾聲明摘錄:「我們對快速應變的執法人員、以及為保護他人而殉職的伊斯蘭警官致以最深敬意,我們所有的員工都是NFL大家庭的一份子,我們將團結面對這場悲劇。」

年僅36歲的伊斯蘭警官來自孟加拉,已任職紐約市警局3年半,當天在大樓內擔任公司安全勤務時不幸遇害,他的遺體被覆以警局旗幟送出醫院,眾多員警列隊致敬。市長亞當斯表示:「他英勇執行職責,做出了最高貢獻,他生前是英雄,死後依舊是。」

事件發生地點距離大名鼎鼎的洛克斐勒中心與中央車站僅數個街區,而去年12月,一位企業執行長亦在附近地區遭槍殺,案件背後皆反映出商業區安控漏洞與潛在威脅。

亞當斯市長最後提及,田村案情仍有待釐清,警方將與拉斯維加斯的聯邦與州單位合作,調查其過往紀錄與社群媒體,深入挖掘犯案動機。