U12世界盃／日本單局灌10分擊退澳洲 保持不敗之身

▲ U12日本隊 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

第8屆WBSC U12世界盃棒球錦標賽今（29）日進入預賽最後一天，A組賽事由澳洲交手日本。前三局，澳洲僅被日本擊出零星安打，但第四局時日本打擊大爆發，單局猛敲9支安打，豪取10分，終場以15比0提前五局扣倒對手。

​本場澳洲推出日裔投手增田（Luku Masuda）先發，首局表現穩健未失分，但第二局遭遇亂流，日本靠著清水亮多、大川幸太朗的接連安打先馳得點，隨後澳洲更換投手。接替的強森（Izaac Johnson）控球不穩，投出暴投奉送1分。

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​三局下，小川大良率先敲安站上一壘，並靠對方牽制失誤與暴投回本壘得分，未靠攻擊拿下第3分。接著，此後強森連續送出3次保送形成滿壘，日本隊藉由滾地球與高飛犧牲打再添2分，逐漸拉開比數。 ​

四局下，日本隊火力全開，福山恒成擊出右外野二壘安打，隨後兩次保送再次構成滿壘，澳洲再出現守備失誤失2分。接著，日本隊從大原颯二郎開始，連續八棒擊出安打一舉攻下8分，終場以15:0提前結束比賽。

​日本此役安排較多替補球員上場，總教練大久保秀昭賽後表示，這些選手表現出色，讓球隊又發現了更多可用之兵。他坦言，德國與澳洲的整體戰力與日本有落差，但他們在場上仍展現拚戰精神，而日本隊也盡力拿出真實力應戰。他希望球員們能持續享受棒球的樂趣，讓更多人喜歡上這項運動。 ​

另場B組賽事中，古巴隊面對德國，前五局敲出7支安打攻下7分。第六局德國展開反攻，由布勞赫（Mona Brauch）敲安追回1分，可惜最後無功而返，古巴終場以7比1帶走勝利。