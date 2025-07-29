鈴木一朗進棒球名人堂　自嘲「當初根本沒聽過馬林魚」全場爆笑

"And to the Miami Marlins--



Honestly, when you guys called to offer me a contract for 2015...



I had never heard of your Team." pic.twitter.com/3TszuOJIVR — Rob Friedman (@PitchingNinja) July 27, 2025

記者王真魚／綜合報導

美國職棒傳奇球星鈴木一朗昨在紐約州庫柏鎮出席美國棒球名人堂表彰典禮。他以一段長約19分鐘的全英文演講回顧自己的大聯盟生涯，期間多次引發全場哄堂大笑。

根據報導，其中最引人注目的，是他提及2015年加盟邁阿密馬林魚隊的往事。他說：「我要特別感謝邁阿密馬林魚隊的各位。老實說……2015年你們打電話給我提出合約時，我完全沒聽過你們這支球隊。」

這段「驚人發言」讓現場笑聲不斷，連坐在台下的弓子夫人都忍不住苦笑。

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此片段也被美國知名投球分析師弗利曼（Rob Friedman ）上傳至社群平台 X，引起美國網友熱烈回應， 「他根本可以當脫口秀演員」、「這是史上最棒的名人堂致詞！」、「我超愛一朗！」、「這根本是喝醉在講話吧（笑）」、「沒想到一朗這麼幽默」「雖然馬林魚冠軍戒指數還比水手多喔」、「這可能是MLB史上最經典的名言！」

鈴木一朗在馬林魚效力三年間，不僅達成大聯盟生涯3000安打，也締造美日合計4257安打的驚人世界紀錄，正式奠定其傳奇地位。

▲鈴木一朗正式入主美國棒球名人堂。（圖／達志影像／美聯社）