大谷翔平「屁孩式幽默」連教頭都笑了　羅伯斯喊：Very Nice！

▲ 大谷搞笑整隊友，道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）笑讚：Very nice！（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊的大谷翔平再度展現他幽默調皮的一面，日前在社群平台上惡搞隊友山本由伸的舉動，引起球迷與教練團一致好評，就連總教練羅伯斯（Dave Roberts）都笑著直呼「Very Nice」！

事情發生在7月15日（台灣時間16日）舉行的明星賽期間，大谷因為山本未出席合照，便在隔天（16日）於自己的Instagram帳號上，把山本的照片縮小後貼在合照右上角，「遲到的人被P進去」的惡搞式呈現，令全隊噗哧一笑。

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這段「小屁孩行為」在7月28日播出的《ABEMA》節目《早安羅伯斯》中被提及，羅伯斯教頭受訪時開心回憶：「在明星賽期間，山本沒有參加團隊拍照，因為他去午睡了。然後翔平就在社群上放了一張他的小照片，因為那張照片裡就只有山本缺席。這是他在開玩笑啦，放了一張迷你版的山本，很有趣。」

負責訪談的日本搞笑藝人吉田有里聽後回應，「這在日本很常見喔，沒來合照的人都會被貼小照片進去。」

羅伯斯聽完開心地附和：「對啊，他沒來，所以我們就放一張小照片！」最後還笑著補一句，「Very nice, very nice！」

節目尾聲，吉田有里直言這支隊伍氣氛真好，羅伯茲也以滿臉笑容認可這份團結感。