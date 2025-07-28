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周台英遭拔證、禁參加足球事務　秘書長趙士強：判決重了點

▲▼ 臺師大本校女子足球隊事件處理進度說明 -周台英。（圖／記者黃克翔攝）

▲周台英遭足協註銷教練證，終生禁止參與足球事務。（圖／記者黃克翔攝）

文／中央社

台師大女足抽血案引發關注，涉案教練周台英遭中華足協紀律委員會註銷教練證，並終生禁止參與足球事務。對此足協秘書長趙士強今天出席記者會表示，「我覺得判決是重了一點。」

前棒球國手、「微笑喬治」趙士強今天出席台灣企業甲級足球聯賽暨台灣木蘭足球聯賽記者會，做上述表示。

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台灣女足傳奇周台英因台灣師範大學女足抽血案而引發爭議，中華足協在23日透過聲明祭出重罰，紀律委員會不僅註銷周台英現持有教練證，且終生不得申請教練資格檢定，同時終生禁止參與足球事務。

趙士強今天接受媒體聯訪時表示，足協的紀律委員會是獨立單位，當中沒有協會的人，大部分都是律師，紀律委員會成員可能在參考教育部、台師大的報告後，從法律和經驗法則去做出懲處，「我自己也是運動員出身，覺得判決是重了一點。」

▲▼ 趙士強 。（圖／記者王真魚攝）

▲足協秘書長趙士強 。（資料照／記者王真魚攝）

趙士強指出，「我希望未來可以有機會讓周台英就整個過程做一個很完整的說明，讓社會大眾、主管機關有機會能真正瞭解，但她這次在處理的過程確實有疏失。」

趙士強表示，未來如果有更多事證出現，「協會這邊也不排除主動邀請周台英說明，看看讓紀律委員會是否能有不同的想法。」

談到這次台師大女足隊抽血風波，趙士強表示，周台英的研究，出發點是為了探討運動員長期精神狀態和生理狀態的變化，方向都是好的，「就是過程中有一些疏失，希望藉由時間來讓真相大白。」

關鍵字： 足協周台英趙士強

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