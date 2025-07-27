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湖人奪冠後「最失敗操作」不是網羅衛少　連續放走3D悍將釀禍

▲湖人史坦波中心、詹姆斯、魏斯布魯克，馬刺迪奧普。（圖／CFP）

▲衛斯布魯克與湖人合作成效不彰，最終中途遭交易。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

湖人2020年奪冠後「組隊方向」近年備受檢討，《ESPN》記者克拉姆（Zach Kram）分析，最大錯誤並非網羅衛斯布魯克（Russell Westbrook），而是提早放棄包括「禿曼巴」卡魯索（Alex Caruso）在內的3D悍將，轉而尋求持球進攻型球員，丟失了原本的奪冠方程式。

克拉姆指出，湖人當年以詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）為核心，搭配投射與防守俱佳的角色球員奪冠，卻未延續此成功模式。從送走格林（Danny Green）、錯失續約卡魯索，到後續交易掉庫茲馬（Kyle Kuzma）與波普（Kentavious Caldwell-Pope），換回狀態不佳的衛少，層層錯誤終至崩盤。

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▲湖人「禿曼巴」卡魯索。圖／達志影像／美聯社）

▲湖人放走卡魯索被外界批評相當失敗的操作。（圖／達志影像／美聯社）

他直言，「這些操作一個比一個差，衛斯布魯克特別不適合以詹姆斯為中心的體系。」湖人引進衛少首年即無緣季後賽，次年中途將其打包送出，整體戰力與未來資產雙雙受損，近5季只贏得2輪季後賽。

隨隊記者歐文（Anthony Irwin）也坦言，湖人仍深受衛少交易的「後座力」所苦，他們很清楚若再出現類似錯誤，恐徹底關閉奪冠窗口並引發高層震盪，「目前每項決策都因恐懼而停滯不前。」

▲▼雷霆卡魯索。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡魯索今年助雷霆奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

隨著卡魯索今年助雷霆奪冠，讓當初未續約決策再被翻出。專家萊恩（Trevor Lane）直指「錯得離譜」，《SB Nation》資深記者費根（Harrison Faigen）更點名卡魯索在季後賽對金塊封鎖3屆MVP約基奇（Nikola Jokic），「對湖人球迷而言，是插心的最後一刀。」

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人LeBron JamesAlex CarusoRussell Westbrook

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