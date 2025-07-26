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呂彥青8局關鍵連2K力保不失　9局挨轟不氣餒：已做到最好

▲呂彥青。（圖／中信兄弟提供）

▲呂彥青。（圖／中信兄弟提供）

記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟26日在台北大巨蛋與統一獅鏖戰至延長賽，最終靠著10局猛攻以5比3擊退統一，此役牛棚輪番上陣撐過危機，堪稱致勝原因之一；後援左投呂彥青在8局下臨危救火，連續三振胡金龍與邱智呈力保不失，儘管9局下遭林安可轟出追平陽春砲，但他仍不氣餒並表示自己「已做到最好。」

呂彥青本戰是在8局下，球隊1比0領先、統一1出局一、三壘有人時上場，對戰經驗豐富的代打胡金龍，呂彥青賽後回憶道：「大家都知道，金龍學長代打上來都會造成很多人壓力，當時我就跟高宇杰一直討論要怎麼解決他，幸好我們兩個做到了，結果是好的。」

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▲呂彥青。（圖／中信兄弟提供）

▲呂彥青。（圖／中信兄弟提供）

呂彥青隨後再三振邱智呈，連2K終結統一反攻氣勢，讓全場爪迷為之震撼。

雖然8局下成功守成，但呂彥青在9局下續投時，首打席就被統一強打林安可轟出陽春砲，雙方比分1比1平，對此他則坦言：「8局投完那2個打者後就有點疲累了，9局狀況沒能即時拉回來，那個打席有點可惜，但我覺得今天已經做到最好。」

最後呂彥青也補充，那時候因為王凱程手部不適就有提早熱身，登板早有心理準備，並強調：「當下只有1分領先，最好的結果當然是安全下庄，但有時候掉1分也是合理範圍。」
 

關鍵字： 中華職棒中信兄弟呂彥青

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