洋基網羅明星三壘手麥馬漢！　布恩大讚：出色的防守者

▲洋基網羅麥馬漢。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洋基於交易大限前出手補強，以2名潛力投手換來洛磯明星三壘手麥馬漢（Ryan McMahon），盼能解決本季三壘戰力貧弱的問題。

根據《MLB.com》報導，洋基從洛磯交易獲得左打三壘手麥馬漢，送出左投赫林（Griffin Herring）與右投葛羅茲（Josh Grosz）2位投手新秀。

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30歲的麥馬漢去年入選國聯明星隊，今年在三壘位置出賽達100場，居大聯盟之冠，防守表現也排名前列，在出局製造值（OOA，Outs Above Average）上位居第91百分位。

麥馬漢預計將於明日報到，成為洋基今年第7位三壘先發球員。此前最多出賽的是佩拉薩（Oswald Peraza），但他打擊低迷，打擊率僅0.147，OPS僅.645，排名全聯盟第8差。

The Oswald Peraza at 3B era ends tonight. pic.twitter.com/4u3q0o9Hg4 — The Yankee Report (@YankeeReport_) July 25, 2025

麥馬漢雖然今年整體打擊數據僅.217/.314/.403，但仍能繳出16轟、35分打點的成績，近期7場比賽更打出0.292打擊率、3轟、7分打點。

總教練布恩（Aaron Boone）表示，「他是全明星三壘手，也是出色的防守者，雖然本季打擊有起伏，但他的存在感與防守能力將為球隊提供穩定戰力。」

▲響尾蛇三壘手蘇亞雷斯。（圖／達志影像／美聯社）

麥馬漢雖然不像傳聞中的交易目標蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）擁有強打火力，但防守更佳、合約亦更具彈性，年薪1600萬美元將持續至2027年，再加上其左打身分，預期能善用洋基球場右外野的短牆優勢。

洋基下階段目標可能轉向補強先發輪值，據傳對教士的賽斯（Dylan Cease）與海盜的凱勒（Mitch Keller）皆有高度興趣。