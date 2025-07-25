與傷勢共存！　餅總談陳傑憲傷勢「以另一種角色出賽」

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／台北報導

統一獅外野主力陳傑憲近期受到右手腕傷勢困擾，13日比賽後皆以替補角色出賽；總教練林岳平今（25日）受訪時透露，目前球團將採取「與傷共存」的策略，讓他以較低強度的方式出賽，逐步適應並恢復比賽節奏。

林岳平指出：「他那個傷勢沒辦法及時好，但也不是很糟糕的狀況，目前希望用『與傷勢共存』來慢慢調整。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管傷勢並非立即癒合，但球隊及陳傑憲個人不打算完全休兵，而是安排他以「另一種角色」出場。

「用另外一種角色出賽（代守、代跑），打擊方面就減量，用共存的方式，看能不能漸漸適應更高強度的比賽，」餅總強調，這種安排能夠減輕陳傑憲在攻擊端的負荷，同時保有比賽感覺。

對於是否考慮讓他全面休息，餅總接著表示：「休息也是可以，但休息還要重新調整，目前會以替補角色登場，因為蘇智傑還可以打，如果跟傷勢相處得不錯會再安排先發。」

林岳平最後也進一步說明，這類傷勢屬於長期累積造成的發炎狀態，不是單純休息就能快速痊癒；「用替補的角色，也許時間上可以慢慢恢復，傑憲這種傷勢是長期的，選手一直在比賽、一直累積身體上的發炎狀態，所以休息不能馬上恢復傷勢，是要慢慢恢復（如增生治療），如果恢復能力好就能接著打。」