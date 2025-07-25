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敬遠抓下一棒！克萊門特炸裂3分砲　率藍鳥登上美聯龍頭

▲▼藍鳥克萊門特。（圖／達志影像／美聯社）

▲克萊門特炸裂關鍵3分砲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

藍鳥今（25）日作客底特律，靠著克萊門特（Ernie Clement）關鍵3分砲引爆第6局攻勢，加上左投勞爾（Eric Lauer）繳出8局僅失1分的優質先發，終場以11比4大勝老虎，不僅豪取近10戰第8勝，更以61勝42敗的戰績攀上美聯戰績榜首。

此役前5局戰況膠著，直到6局上、2人出局、壘上有人時，老虎選擇故意保送伯格（Addison Barger），想挑戰克萊門特，沒想到反讓他打出爭氣的3分砲，克萊門特賽後笑著說，「我就喜歡這種挑戰，既然他們選擇抓我，我早就準備好了。」

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這一棒也徹底點燃藍鳥打線，全隊在該局灌進5分，奠定勝基，總教練史奈德（John Schneider）更笑稱，「克萊門特這種球員，就是喜歡把自己扔進最熱鬧的場面裡。」

投手方面，31歲的勞爾繳出8局僅失1分、6次三振的精采表現，唯一失分是首局遭轟陽春砲。本季他原本僅被視為3A級別選手，但一路打出身價，如今成為藍鳥輪值的穩定支柱，克萊門特直言，「勞爾就是我們的無名MVP，他不只幫我們守住比賽，更在關鍵時期撐起整條輪值。」

勞爾賽後受訪時也表示，「每天來球場真的很開心，這是支氣氛很棒的球隊，大家團結又有趣，贏球讓一切變得更好，我們要繼續保持這種節奏，因為這樣的棒球，真的很有趣。」

關鍵字： MLB藍鳥克萊門特勞爾

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