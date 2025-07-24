中國世大運2度搶賀電鬧場　體育署：不卑不亢應對會更謹慎

▲中華隊領獎卻遭中國官員鬧場，體育署長鄭世忠嚴厲譴責。（圖／翻攝自Threads／wikisport）

記者游郁香／綜合報導

中華跆拳道代表隊昨日在萊茵魯爾世大運摘下男團銀牌，領獎時卻發生2位中國大學生體育協會人員試圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電，引發外界譁然。體育署副署長洪志昌今（24）日在例行記者會上重申，未來將持續秉持不卑不亢態度參賽，賀電也將照常頒發，並強化作業細節，妥善因應類似干擾。

對於中方人員在本屆世大運2度試圖搶奪我國的賀電，體育署長鄭世忠已對外嚴正譴責此惡行，並呼籲中方勿將「奧會模式」無限上綱，傷害台灣人民情感。

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▲體育署副署長洪志昌（中）。（圖／體育署提供）

洪志昌則在今日的記者會上強調，選手在國際賽場上表現傑出，都會在第一時間頒發賀電表達鼓勵與肯定，未來這個環節會更謹慎，「未來採用奧會模式參賽，也會用不卑不亢的態度參與國際賽，代表團也會特別注意執行的細節。」若比賽遭干擾，也會即時向大會提出抗議。

不只跆拳道代表隊正要領取教育部長鄭英耀頒發的賀電時遭中方鬧場，羽球代表隊在團體賽後也遇過，桌球團體賽中，在觀眾席高喊「台灣加油」亦遭檢舉，我國在德國世大運的中繼站物理治療診所的房東也遭施壓，被要求撤下國旗。

面對中方一連串挑釁行徑，體育署競技運動組副組長戴琬琳表示，未來比賽仍將依慣例於選手奪牌後第一時間頒發賀電，代表團也將做好全面後勤支援，全力協助選手爭取佳績，展現台灣在國際賽場上的實力與尊嚴。

▲中華隊領獎卻遭中國官員鬧場。（圖／翻攝自Threads／wikisport）