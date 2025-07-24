舞王後悔對詹皇吹耳！　夜店被球迷模仿「快爆炸」

▲史蒂文森對詹姆斯「吹耳」成為知名迷因。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

前溜馬前鋒「舞王」史蒂文森（Lance Stephenson）以擅長擾亂對手著稱，而他最廣為人知的「代表作」莫過於2014年東區冠軍賽中，對著天王詹姆斯（LeBron James）耳邊吹氣的一幕。這個舉動雖成為經典迷因，也讓他多年來揮之不去，近日他更自爆因為這個舉動在夜店差點惹出事端。

史蒂文森笑說，「說真的，我有時真的後悔做過那件事。有次我去夜店，來得有點晚，沒訂包廂也不想花錢，就走去吧台，突然一個喝醉的傢伙跑過來對我吹氣，我當下大喊，『你他X的瘋啦！？』」

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"THAT'S HOW LEBRON FELT, YOU LIKE THAT!?"



Lance Stephenson almost lost in when a crazy fan blew in his ear at the club as revenge for LeBron pic.twitter.com/YEgxJNOs81 — 7PM in Brooklyn (@7PMinBrooklyn) July 22, 2025

結果他回我說，「『這就是詹姆斯當時的感覺，你現在懂了吧！？』我差點失控，對方還是那種很用力、吐口水的吹法，我真的是快爆炸了。」

Bugün Lance Stephenson ve LeBron James arasındaki bu tarihi anın 10. yılı pic.twitter.com/lqujZ70DaQ — NBA Günlükleri (@NBAGunlukleri) May 29, 2024

這段經歷令他哭笑不得，也讓他重新審視那場比賽的「戰術選擇」是否有些過頭。史蒂文森當年為了干擾詹姆斯無所不用其極，但如今反而變成球迷拿來惡搞他的手段。

回顧當年，那支溜馬曾多次與詹姆斯領軍的熱火隊在東區決戰，雖屢戰皆敗，但仍被視為最能挑戰「三巨頭」時代熱火的隊伍之一，只可惜多年過去，人們對那支隊伍的印象，多半只剩史蒂文森的奇葩舉動。