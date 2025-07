舞王後悔對詹皇吹耳！　夜店被球迷模仿「快爆炸」

▲史蒂文森對詹姆斯「吹耳」成為知名迷因。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

前溜馬前鋒「舞王」史蒂文森(Lance Stephenson)以擅長擾亂對手著稱,而他最廣為人知的「代表作」莫過於2014年東區冠軍賽中,對著天王詹姆斯(LeBron James)耳邊吹氣的一幕。這個舉動雖成為經典迷因,也讓他多年來揮之不去,近日他更自爆因為這個舉動在夜店差點惹出事端。

史蒂文森笑說,「說真的,我有時真的後悔做過那件事。有次我去夜店,來得有點晚,沒訂包廂也不想花錢,就走去吧台,突然一個喝醉的傢伙跑過來對我吹氣,我當下大喊,『你他X的瘋啦!?』」

"THAT'S HOW LEBRON FELT, YOU LIKE THAT!?"



Lance Stephenson almost lost in when a crazy fan blew in his ear at the club as revenge for LeBron pic.twitter.com/YEgxJNOs81