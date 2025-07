生涯第7度「20轟、20盜」　守護者拉米瑞茲率隊近11戰9勝

▲拉米瑞茲敲出本季第20轟。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

守護者強打拉米瑞茲(José Ramírez)寫下生涯里程碑,今(22)日首局轟出3分砲,幫助球隊以10比5擊敗金鶯,也讓他生涯第7度達成單季「20轟、20盜」紀錄,追平貝爾川(Carlos Beltrán)與戴維斯(Eric Davis),並列史上第4。

現年32歲的拉米瑞茲,此役在首局面對金鶯先發菅野智之敲出第20轟,成為史上第6位能達成「7季」20轟、20盜成就的球員,與邦茲父子檔(Barry Bonds、Bobby Bonds)、阿布瑞尤(Bobby Abreu)等傳奇球星並列,離榜首10季的紀錄僅差3季。

守護者全場共敲出3發全壘打,追平本季單場最多紀錄。除拉米瑞茲外,第5局奈勒(Bo Naylor)補上1發陽春砲,第6局曼扎多(Kyle Manzardo)再補上1轟,3支全壘打的攻勢為球隊奠定勝基。

CLE - Bo Naylor Solo HR (10)



Distance: 408 ft

EV: 103.5 mph

LA: 31°

86.2 mph curveball (BAL - RHP Corbin Martin)

Would be out in 30/30 MLB parks



BAL (5) @ CLE (5)

5th#GuardsBall pic.twitter.com/CHmSND9teH