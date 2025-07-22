生涯第7度「20轟、20盜」　守護者拉米瑞茲率隊近11戰9勝

▲拉米瑞茲敲出本季第20轟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

守護者強打拉米瑞茲（José Ramírez）寫下生涯里程碑，今（22）日首局轟出3分砲，幫助球隊以10比5擊敗金鶯，也讓他生涯第7度達成單季「20轟、20盜」紀錄，追平貝爾川（Carlos Beltrán）與戴維斯（Eric Davis），並列史上第4。

現年32歲的拉米瑞茲，此役在首局面對金鶯先發菅野智之敲出第20轟，成為史上第6位能達成「7季」20轟、20盜成就的球員，與邦茲父子檔（Barry Bonds、Bobby Bonds）、阿布瑞尤（Bobby Abreu）等傳奇球星並列，離榜首10季的紀錄僅差3季。

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José Ramírez erases a 3-run deficit with 1 BIG SWING pic.twitter.com/R3H3D1yLSx — MLB (@MLB) July 21, 2025

守護者全場共敲出3發全壘打，追平本季單場最多紀錄。除拉米瑞茲外，第5局奈勒（Bo Naylor）補上1發陽春砲，第6局曼扎多（Kyle Manzardo）再補上1轟，3支全壘打的攻勢為球隊奠定勝基。

CLE - Bo Naylor Solo HR (10)



Distance: 408 ft

EV: 103.5 mph

LA: 31°

86.2 mph curveball (BAL - RHP Corbin Martin)

Would be out in 30/30 MLB parks



BAL (5) @ CLE (5)

5th#GuardsBall pic.twitter.com/CHmSND9teH — MLB Home Runs (@MLBHRs_) July 22, 2025

Kyle Manzardo for the lead pic.twitter.com/rZ0YXA6vE8 — MLB (@MLB) July 22, 2025

儘管守護者此戰留下15名殘壘、得點圈20打數僅3安，創下本季新高，但靠著長打火力仍順利拿下比賽。

自6月底經歷10連敗低潮後，守護者近期重振旗鼓，近11戰豪取9勝，戰績來到49勝50敗，距離5成勝率僅一步之遙。