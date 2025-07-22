投手大谷下班！3局飆159公里僅失1分 噁心橫掃球再現

[速報]大谷翔平 2年ぶりに被弾



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先頭打者に高めのスイーパーを

左中間に運ばれ先制を許す

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SPOTVNOW — ABEMA MLB (@MLB_ABEMA) July 22, 2025

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平今天對雙城之戰中，二刀流身份出賽。他與捕手史密斯（Will Smith，30歲）搭檔投出預定的3局內容，最終用46球完成3局，被敲4安打、投出1次四壞，失1分並送出3次三振。

首局面對開路先鋒巴克斯頓（Byron Buxton），大谷在1好球時投出一顆橫掃球（Sweeper），球速83.9英里（約135公里），位置偏高，被轟出左外野陽春全壘打。

接著，他讓卡斯楚（Willi Castro）擊出一壘平飛出局、用橫掃球三振拉納克（Trevor Larnach）；面對傑佛斯（Ryan Jeffers）雖被敲出三壘強襲安打，但再用時速98.8英里（約159公里）的直球三振克萊門斯（Kody Clemens）化解危機。

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隨後，大谷在首局下半打席中，無人出局、一壘有人的情況下轟出本季第35號全壘打，連續3場開轟，幫助道奇反超比分。

第2局，他以99.1英里（約159公里）的直球讓卡柯瑞亞（Carlos Correa）擊出右外野飛球出局，接著被路易斯（Royce Lewis）以97.4英里（約157公里）的速球敲出左外野安打，又對沃爾納（Matt Wallner）投出四壞球保送。不過隨即用97.8英里（約157公里）的直球三振貝德（Harrison Bader），並用99英里（約159公里）的內角速球讓巴克斯頓（Byron Buxton）擊成右外野飛球出局。

Shohei Ohtani, Disgusting 83mph Back Foot Sweeper. pic.twitter.com/dhkTu6F3Rv — Rob Friedman (@PitchingNinja) July 22, 2025

第3局，他讓卡斯楚與拉納克連續擊出二壘滾地球出局，雖然被傑佛斯敲出右外野安打，但仍成功讓克萊門斯（Clemens）打成右外野飛球結束半局。 大谷翔平3局投球數46球，被敲4安打、1次四壞、失1分、奪3三振，最快球速為98.8英里（約159公里）。

值得一提的是，這是大谷自2023年7月21日對匹茲堡海盜以來，相隔731天再度被擊出全壘打。

大谷在首局雖失1分，但順利化解危機、完成投球任務。不過走下投手丘時，他頻頻搖頭，臉上難掩懊惱神情。接下來的兩局陸續被敲出安打，仍成功穩住局面，按計畫投滿3局退場。

然而整場投球過程中，大谷數度搖頭、表情凝重，對自身表現似乎並不完全滿意。

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）