運動雲

>

「最差就這樣」放開打！張政禹苦笑：想過被換掉但下面沒人了

記者王真魚／新北報導

味全龍今（15日）與富邦悍將激戰至延長賽，最終靠著張政禹在關鍵時刻敲出致勝安打，成功打破僵局，幫助球隊終場1比0拿下勝利，他也獲選單場MVP。

此役雙方打線皆未能有效串聯，形成低比分拉鋸戰。味全龍一路苦追機會，直到延長賽終於突破僵局，張政禹在關鍵打席把握住機會，敲出致勝一擊，成為比賽最大功臣。

張政禹賽後坦言，能夠在關鍵時刻建功，最重要來自教練團的信任，「教練團給我很多信心，葉總叫我大膽打，也沒有想說要我點，就是相信自己。」他透露，當時壘上有人原本想著推進，但後來決定簡化思緒，「想法越多會讓自己更複雜，最後就是沒有太多想法，把球打進場內。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張政禹 。（圖／味全龍提供）

▲張政禹 。（圖／味全龍提供）

談到開季以來的低潮，張政禹直言確實不好受，「這真的很困難，每個選手都會遇到，前陣子我跟凱威一起低潮，做什麼都綁手綁腳。」他也希望這支安打能成為轉捩點，「希望打出來之後可以更放得開。」

他也坦言，在關鍵打席前一度有想過可能會被換掉，「因為狀況沒有很好，但好像下面也沒人了（笑）。」帶著「最差就這樣」的心情上場，反而讓他更放鬆，「就凱威跟我說，再差也不會比他差，所以就享受比賽。」

賽前打擊練習，總教練葉君璋特別與他長時間討論調整方向。張政禹苦笑稱，其實聊很久了，「從熱身賽就開始在聊了。」自己不斷與教練團溝通，「每個教練都希望我好，就想辦法在眾多方法裡找一個自己最舒服的方式。」

「很開心今天有這樣的表現，感謝隊友、感謝投手、感謝教練團。」張政禹表示，「或許我今天這支安打還不是最好的節奏，但我覺得已經在軌道上了，希望可以慢慢變更好。」

關鍵字： 影音

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟投捕溝通失靈　蔡明里籲別把情緒擺前面：那球迷的放哪？

兄弟投捕溝通失靈　蔡明里籲別把情緒擺前面：那球迷的放哪？

快訊／統一獅林靖凱居家意外撞傷頭部　餅總曝至少再休10天

快訊／統一獅林靖凱居家意外撞傷頭部　餅總曝至少再休10天

山本由伸7.2局好投問天、大谷翔平連48場上壘　道奇賞大都會7連敗

山本由伸7.2局好投問天、大谷翔平連48場上壘　道奇賞大都會7連敗

鄭浩均急躁有原因　平野教頭還原投捕溝通真相：PitchCom延遲

鄭浩均急躁有原因　平野教頭還原投捕溝通真相：PitchCom延遲

千萬獎金沒捐體育基層！李洋說盼從制度上來改善還道歉

千萬獎金沒捐體育基層！李洋說盼從制度上來改善還道歉

台灣史上第一人！宋家豪日職締超罕見「1球勝」

台灣史上第一人！宋家豪日職締超罕見「1球勝」

滿等山本由伸關鍵三振無表情　羅伯斯：頂級菁英投手

滿等山本由伸關鍵三振無表情　羅伯斯：頂級菁英投手

鄧愷威後援1.1局飆2K奪生涯首次中繼成功　太空人止8連敗

鄧愷威後援1.1局飆2K奪生涯首次中繼成功　太空人止8連敗

韓國啦啦隊鄭嘉睿疑遭霸凌　賽前躲廁所痛哭：被要求離開

韓國啦啦隊鄭嘉睿疑遭霸凌　賽前躲廁所痛哭：被要求離開

鮑爾要來了嗎？美女經紀人現身新莊 震撼中職應援：音樂沒停過

鮑爾要來了嗎？美女經紀人現身新莊 震撼中職應援：音樂沒停過

【22歲成大生車禍亡】父母痛失獨子心碎認屍　校方將致畢業證書

熱門新聞

兄弟投捕溝通失靈　蔡明里籲別把情緒擺前面：那球迷的放哪？

快訊／統一獅林靖凱居家意外撞傷頭部　餅總曝至少再休10天

山本由伸7.2局好投問天、大谷翔平連48場上壘　道奇賞大都會7連敗

鄭浩均急躁有原因　平野教頭還原投捕溝通真相：PitchCom延遲

千萬獎金沒捐體育基層！李洋說盼從制度上來改善還道歉

台灣史上第一人！宋家豪日職締超罕見「1球勝」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1兄弟投捕溝通失靈　連主播都說重話了

2統一獅林靖凱居家意外撞傷頭部

3洛杉磯道奇賞大都會7連敗

4鄭浩均急躁有原因　平野還原真相

5千萬獎金沒捐體育基層　李洋道歉了

最新新聞

1張政禹：想過被換掉但下面沒人了

2葉總給肯定！魔神龍手指破皮待觀察

3張政禹延長10局致勝安！味全龍1比0力克悍將

4嘉大轉播工作坊！足球小蔡開講

5林安可熄火西武落敗　高橋優質先發敗

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

麟洋配驚喜合體！清晨盃31比19力退青年冠軍　李洋汗灑賽場笑謝不殺之恩

【女神超敬業】南珉貞爆汗跳32撞！累翻動作依然到位

陳晨威攻守串聯！桃猿打線找回節奏　曾豪駒：贏球就是最好的

【這機率多小？】女駕駛闖紅燈！3輛同款車撞一團 目擊者喊「荒唐」

【媽祖也選擇障礙？】白沙屯鑾轎路口大迴轉7分鐘　最後決定往北斗去！

【連人帶車倒地】殯儀館前猛力一撞！　20多歲直行騎士直衝左轉車

【22歲成大生車禍亡】父母痛失獨子心碎認屍　校方將致畢業證書

【人行道私畫停車格】最大「我家牛排」被抓包！ 工務局出手了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366