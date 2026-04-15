「最差就這樣」放開打！張政禹苦笑：想過被換掉但下面沒人了

記者王真魚／新北報導

味全龍今（15日）與富邦悍將激戰至延長賽，最終靠著張政禹在關鍵時刻敲出致勝安打，成功打破僵局，幫助球隊終場1比0拿下勝利，他也獲選單場MVP。

此役雙方打線皆未能有效串聯，形成低比分拉鋸戰。味全龍一路苦追機會，直到延長賽終於突破僵局，張政禹在關鍵打席把握住機會，敲出致勝一擊，成為比賽最大功臣。

張政禹賽後坦言，能夠在關鍵時刻建功，最重要來自教練團的信任，「教練團給我很多信心，葉總叫我大膽打，也沒有想說要我點，就是相信自己。」他透露，當時壘上有人原本想著推進，但後來決定簡化思緒，「想法越多會讓自己更複雜，最後就是沒有太多想法，把球打進場內。」

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▲張政禹 。（圖／味全龍提供）

談到開季以來的低潮，張政禹直言確實不好受，「這真的很困難，每個選手都會遇到，前陣子我跟凱威一起低潮，做什麼都綁手綁腳。」他也希望這支安打能成為轉捩點，「希望打出來之後可以更放得開。」

他也坦言，在關鍵打席前一度有想過可能會被換掉，「因為狀況沒有很好，但好像下面也沒人了（笑）。」帶著「最差就這樣」的心情上場，反而讓他更放鬆，「就凱威跟我說，再差也不會比他差，所以就享受比賽。」

賽前打擊練習，總教練葉君璋特別與他長時間討論調整方向。張政禹苦笑稱，其實聊很久了，「從熱身賽就開始在聊了。」自己不斷與教練團溝通，「每個教練都希望我好，就想辦法在眾多方法裡找一個自己最舒服的方式。」

「很開心今天有這樣的表現，感謝隊友、感謝投手、感謝教練團。」張政禹表示，「或許我今天這支安打還不是最好的節奏，但我覺得已經在軌道上了，希望可以慢慢變更好。」