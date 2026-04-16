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「說不辣其實有一點辣」王彥程談韓國生活　韓綜明星驚喜在眼前

▲王彥程模仿崔鉉碩灑鹽。（圖／記者楊舒帆攝）

▲王彥程模仿崔鉉碩灑鹽。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／韓國大田報導

旅韓投手王彥程本季加盟韓華鷹，場外生活同樣充滿新鮮體驗。他接受《ETtoday新聞雲》訪問時笑說，韓國飲食文化還在適應，「每次問他們辣不辣都說不辣，但其實都有微辣」，對他來說已經相當有感；此外，他也分享追看實境節目《黑白大廚》時，竟在球場親眼見到主廚崔鉉碩，直呼像從螢幕走進現實，「真的很神奇」。

談到韓華主場特色，王彥程特別提到右外野牛棚設計相當有科技感，客隊牛棚在上面，主隊牛棚則設在下方，看板看起來是透明的，但其實是螢幕，整體視覺呈現讓人印象深刻。

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至於韓職應援文化，他坦言一開始有點不習慣，「到現在為止幾乎都是滿場，大家都很熱情，真的很大聲」，但隨著時間推進，他逐漸調整心態，「如果把它轉換成大家都是在幫你應援，其實可以變成一種力量。」

應援歌曲也讓他留下深刻印象，像是沈佑俊的應援曲就相當洗腦，「文東珠、姜白虎都會一直唱」，旋律簡單卻容易記住，讓他也不知不覺被感染。

來到韓國後的生活，王彥程透露偶爾會外出走走，「多少有逛一點」，但目前仍忙於整理住處，還有一些細節尚未完成。至於飲食方面，他笑說最不習慣的還是辣度差異，「他們說不辣，其實還是有一點辣，那個微辣對我來說就差不多了。」

除了球場與生活，他也關注韓國綜藝節目《黑白大廚》，第一季已經看完，目前正在追第二季。他回憶4日在斗山熊客場比賽時，剛好主廚崔鉉碩擔任開球嘉賓，由於要準備先發，當下才驚覺是他「我一開始不知道，是後來才知道，他在第一季對他『抖鹽巴』印象最深刻。很神奇啊！跟在電視上看到的人，站在同一個地方。」韓華周末將做客樂天巨人，剛好18日另一位《黑白大廚》主廚尹男老將擔任開球嘉賓。
 

關鍵字： 標籤:王彥程韓華鷹韓職應援文化黑白大廚

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