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「這是我們要的樣子！」魔神龍獲葉總肯定　手指破皮待觀察

記者王真魚／新北報導

味全龍今（15日）在新莊球場歷經延長賽，最終靠著張政禹致勝安，終場戰至10局以1比0擊敗富邦悍將，賽後總教練葉君璋點評先發洋投魔神龍表現，直言整體內容符合球隊期待，也特別稱讚他在雨勢暫停期間仍維持備戰狀態，「不是休了半個小時，是多準備了半個小時。」

魔神龍此役先發5.1局無失分，被敲6安、僅1次保送，送出4次三振，成功壓制悍將打線。葉君璋表示，其實球團已觀察他兩年，「對他是滿有信心的，雖然春訓狀況沒有特別好，但選手有時候就是在調整，他對這裡熟悉，今天就是我們想看到的樣子。」不過他也透露，魔神龍賽後出現手指破皮狀況，「要再觀察會不會影響下一場。」

▲魔神龍 。（圖／味全龍提供）

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▲魔神龍 。（圖／味全龍提供）

比賽4局下因雨暫停約30分鐘，魔神龍恢復後仍續投。對此葉君璋指出，他在等待期間持續活動與準備，「這樣的選手不簡單，他沒有因為下雨停下來，一直在準備，反而是多準備了半個小時。」

談到魔神龍球速並非特別突出，葉君璋認為關鍵在於球質，「他的出手角度跟一般投手不太一樣，雖然球速不快，但尾勁很好，這是他能壓制打者的原因。」

9局林鋅杰登板一度面對危機，葉總直言，當下並未考慮換投，「投手教練納瓦洛也對他是滿有信心的，看起來是一場比一場更好，希望他能繼續保持。」

此役雙方頻頻發動戰術，葉君璋點名捕手的重要性，「今天捕手算是滿關鍵的，像辰勳、蔣少宏在阻殺、配球上各方面都做得不錯。」

對於悍將今年頻發動戰術，葉總認為和對方其實相當接近，「不管（悍將）投手還是打者，我覺得都有進步，是滿不錯的。」

關鍵字： 味全龍魔神龍富邦悍將延長賽棒球影音

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