王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　韓職ABS、PitchCom都很讚

▲王彥程。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／韓國大田報導

旅韓左投王彥程持續在韓職調整投球內容，其中向日職名投田中將大學習而來的「橫掃球（Sweeper）」逐漸成為關鍵武器。他接受《ETtoday新聞雲》訪問時透露，這顆球從觀察縫線與軌跡開始模仿，花了將近一年時間才真正能在比賽中運用，今年進入第2年，使用上更加成熟。

談到橫掃球的學習過程，王彥程表示，一開始是觀察田中將大的投球方式，「他的Sweeper很特別，就看他的縫線怎麼握」，之後再透過實際練習與詢問隊友感受慢慢修正，「大概用了一年左右，今年第二年。」

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橫掃球加入後，也讓他的配球有更多變化。他指出，「捕手在配球上會多一個選擇」，尤其因為變化幅度大，可以搭配其他球種使用。不過他也坦言，三振率不一定與新球種直接相關，「還是要看打者習性，還有捕手怎麼搭配其他球種。」

除了球種進化，韓職用球也讓他有不同感受。王彥程表示，韓職用球較小、縫線更明顯，「比較好扣得到」，相對來說變化球的落差會大一點，但初期也因此出現控球問題，「一開始沒有很適應，有幾顆滑球，甚至對右打投觸身球。」他回憶，花了一點時間，直到官辦熱身賽甚至開季初仍在適應，「現在有比一開始好一點。」

面對韓職全面導入的電子好球帶（ABS），王彥程給予正面評價。他認為，「因為好球就是好球，不然差一顆球差很多」，不過他也坦言聽過有些投手看法不一，但自己相當喜歡這樣的趨勢。

至於近年逐漸普及的PitchCom系統，王彥程同樣抱持肯定態度，「PitchCom跟ABS都是對我來說，我覺得都是一個非常方便的，很讚的東西。」不僅可以避免暗號被跑者在後面破解，也讓投捕之間的溝通更加即時。他透露，目前比賽中也會有2成至3成是自己主導按球種。

