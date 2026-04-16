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大谷規則後首次！大谷翔平「只投不打」先發　對戰陌生的大都會

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平將在16日（台灣時間）對戰紐約大都會登板先發，不過他此戰將專任投手、不兼任指定打擊（DH），這也是自2021年以來首度在正式比賽中僅以投手身份出賽，同時為「大谷規則」上路後首次。

洛杉磯道奇日前公布對大都會先發名單，大谷名列先發投手，但未排入打線，意味著他將專心在投球任務。2022年大聯盟導入所謂「大谷規則」，允許先發投手同時擔任DH並在退場後仍保有打擊資格，因此大谷過去幾年多半維持投打二刀流模式，此役則出現罕見調整。

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根據大聯盟官網報導，大谷本季前兩場先發都投滿6局且未失自責分。2024年因右手肘手術復健未登板，2025年例行賽僅投47局，如今有機會超越2022年在天使創下的生涯單季166局紀錄。當年他在美聯賽揚獎票選排名第4。目前大谷是本季唯一至少兩場先發且未失自責分的投手。生涯例行賽防禦率為2.93，季後賽則為4.43。

值得一提的是，大都會是大谷生涯尚未以投手身份對戰過的球隊之一（另一隊為小熊），這場比賽也成為全新對決。雖然投手對戰紀錄為「空白」，但他打擊對戰大都會投手過去成績不俗，累積88打席繳出2成82打擊率、5轟、13打點。

投球內容方面，大谷本季持續以四縫線速球為主軸，使用率超過36%，搭配橫掃球、曲球與滑球形成壓制組合，對手整體打擊效果有限。加上他擁有多達7種球路的完整武器庫，使對手難以鎖定。

此外，官網還提到，道奇隊史單季最低防禦率為葛蘭基（Zack Greinke）2015年的1.66，而近10年能在完整球季投出低於2.00防禦率的投手屈指可數，包括狄格隆（Jacob deGrom）、韋蘭德（Justin Verlander）等人。雖然球季才剛開始，但考量大谷的可能性仍值得一提。

本場比賽將於洛杉磯Dodger Stadium登場，在專任投手的新嘗試下，大谷能否延續無失分紀錄，同時對首次交手的大都會繳出代表作，成為此戰最大看點。

關鍵字： 大谷翔平大谷規則專任投手大都會MLB

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