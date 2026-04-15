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陳品宏先發聽到「卡洛琳老公」也笑了　女神叮嚀：努力練球！

▲▼ 陳品宏 。（圖／記者王真魚攝）

▲陳品宏 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／綜合報導

因「卡洛琳老公」稱號引發話題的富邦悍將投手陳品宏，昨（14日）迎來中職生涯首次一軍先發登板。這位2024年選秀第四輪指名投手，曾於2024年10月8日完成一軍初登板（後援），此役首度以先發身份站上投手丘，繳出3局失2分（1分責失）的內容，賽後坦言仍有不少進步空間。

陳品宏透露，4月6日就接到先發通知，但因雨延賽，直到昨日才正式登板，「從知道那天開始就一直很緊張，前一天還是很不安、很興奮，幾乎沒什麼睡。」首次以先發投手身分出賽，他形容是「夢想成真的感覺」，也格外珍惜這次機會。

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此役他被敲5支安打，送出3次三振與3次保送，每局都面臨壓力。對於整體表現，他坦言「滿差的」，但認為收穫不少，「可以看到自己很多不足，像是跟打者周旋的經驗，還有教練要求的第一顆好球、第一個出局數，都還沒做到很好。」

比賽第3局一度出現危機，教練團曾考慮換投，最終仍讓他續投。陳品宏表示，當下教練提醒他要自己解決困境，「這是你自己製造的局面，要想辦法去解決打者，也要相信後面的守備。」他也抱持降低傷害的想法，盡力穩住局勢。

從去年後援初登板到今年初先發，陳品宏坦言心境差異明顯，「先發會更緊張，雖然準備時間比較多，但反而會有很多不確定感。」面對一軍打者，他感受到強度落差，「他們選球更有耐心，不好打的球也能破壞，對決上差很多。」

展望下一次先發，陳品宏希望能在用球數與局數上有所突破，「希望可以再精簡一點，也希望能拉長到5、6局。」他也期盼透過實戰累積經驗，逐步站穩一軍舞台。

除了場上表現，陳品宏賽前登場橋段成為焦點。現場DJ以「自稱卡洛琳老公」介紹他出場，引發全場關注。他笑說，這個稱號源自春訓期間觀看悍將Twitch直播時，跟著球迷留言「誰是誰的老公」，沒想到會被延伸成出場介紹，「其實學長有先講過，心裡有準備，但真的聽到還是有點傻眼，自己也有偷笑被拍到啦。」

陳品宏害羞承認一直是Fubon Angels卡洛琳的「鐵粉」，「還沒進職棒前就知道她，也蠻喜歡的。」他開心分享已經與女神多次合照，「2024感恩會，然後 2025 年尾牙。」另外收藏不少相關周邊，「有些是球迷送的，也有自己買的。」

有趣的是，陳品宏昨日透過自家頻道「放閃」祝卡洛琳情人節（黑色情人節），相關片段被球迷轉發後，也釣出卡洛琳本人親自回應。她笑說對方「是要多害羞」，同時不忘叮嚀，「最重要的是！！！努力練球！」

關鍵字： 陳品宏富邦悍將中職先發卡洛琳中職

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