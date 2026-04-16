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只投不打？！羅伯斯模仿大谷驚訝表情引爆笑　曝原因是觸身球

▲羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）16日（台灣時間）賽前受訪透露，大谷翔平此戰對大都會將僅以投手身份先發，不會擔任指定打擊（DH），主因是日前遭觸身球後仍有不適感，為了降低負擔做出調整。

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羅伯斯表示，大谷在13日對大都會之戰遭觸身球擊中右肩胛骨附近，「目前還是有一點疼痛」，因此球團決定讓他專心投球，「如果還要打擊，就必須進行打擊籠準備，整體負擔會增加。我們希望他今天專注在一件事情上，這是防護員、投手教練以及我共同做出的決定。」

這也是大谷自2021年5月28日效力天使時期以來，首度在正式比賽中「只投不打」，距今已1783天。儘管做出調整，羅伯斯強調並非因疲勞或狀態問題，「如果沒有那次觸身球，他今天仍會同時擔任投手與DH。」

談到是否會成為長期安排，羅伯斯直言「基本上只會是這一場」，並指出這是基於肩膀與背部狀況的管理，「在輪值安排上也有考量，這場比賽採用這種方式是合理的。」

談到告知大谷這項決定時，羅伯斯還模仿大谷當下睜大眼睛驚訝的表情，引發現場媒體笑聲。他說：「他可能有點驚訝，但很快就接受了。過去沒有過『只投不打』的情況，我們有向他說明，他也理解。」

至於未來登板日是否調整打序以降低負擔，羅伯斯表示仍在評估，「今天的情況是讓他完全不打擊是最好的選擇。未來如果同樣要打擊，是否往後排來減輕負擔，是可以討論的方向，但目前還沒有定案。」

關鍵字： 大谷翔平肩膀傷道奇隊只投不打羅伯斯

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