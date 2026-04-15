兄弟慘寫隊史最速10敗！台鋼4比0完封豪取4連勝

▲陳文杰 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹今（15日）作客洲際球場交手中信兄弟，靠著第3局關鍵攻勢奠定勝基，並在9局上再添保險分，終場以4比0完封對手，取得4連勝；兄弟苦吞開季第10敗，寫下隊史最速10敗紀錄。

比賽前半段雙方形成投手戰，直到3局上台鋼率先突破。兩出局後，林家鋐敲出內野安打點燃攻勢，陳文杰隨後掃出左外野二壘安打先馳得點，接著曾子祐選到四壞球上壘，吳念庭補上關鍵安打，一棒送回2分，單局攻下3分，取得領先優勢。

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台鋼打線在9局上再度發動攻勢，劉時豪擊出左外野滾地安打，帶有1分打點，送回吳念庭，並推進壘上跑者，將比數擴大為4比0，為比賽增添保險分。

投手方面，王維中先發主投6.2局僅被擊出4支安打，沒有任何保送，送出3次三振，展現穩定壓制力，拿下轉隊首勝。後續王躍霖、陳柏清、林詩翔接力登板，聯手封鎖兄弟打線。

兄弟此役推出王牌羅戈「投1休4」應戰，主投6局失3分，飆出8次三振，表現不俗，無奈打線未能提供火力支援，本季個人首勝仍未開張，也讓兄弟先發洋投開季至今仍未拿下勝投，寫下隊史最晚開張紀錄。

賽前兄弟已追平隊史最速9敗紀錄，此役又敗，寫下隊史最速10敗慘淡紀錄，開季勝率不到2成。

▲王維中 。（圖／台鋼雄鷹提供）