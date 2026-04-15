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韓國啦啦隊鄭嘉睿疑遭霸凌　賽前躲廁所痛哭：被要求離開

▲鄭嘉睿。（並非影射圖中球隊）（圖／記者蘇嘉偉攝）

▲鄭嘉睿。（並非影射圖中球隊）（圖／記者蘇嘉偉攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國啦啦隊成員鄭嘉睿今（15）日於社群平台發表長文，對外揭露自己在「工作期間」曾遭受「公開辱罵與言語暴力」，引發台韓網友關注與聲援，她坦言，不安與憂鬱已嚴重影響身心狀況，甚至會在比賽前躲進廁所痛哭。

鄭嘉睿在文中表示，自己曾一度懷疑是否是自身問題，但始終無法說服自己得接受這樣的對待，在恐懼與壓力累積之下，情緒徹底潰堤。

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她指出，「原本想完成工作，但被要求離開」，也因此對未能履行與粉絲的約定深感歉意，她進一步透露，目前已在接受治療並暫停工作，身心狀態仍處於恢復階段。

她同時提到，類似經歷並非個案，仍有其他同業也曾遭遇相同處境，表示雖然這樣的現象令人遺憾，但她也感謝身邊仍有願意相信並支持、傾聽她的人，讓她得以專心接受治療與休養。

對於未來是否能重返舞台，她坦言仍不確定，「我不知道自己是否還能回到工作崗位，但我會努力，即使無法回到過去那樣明亮的模樣，也會努力讓傷口多少癒合一些。」

不少台灣球迷與相關人士也紛紛發聲聲援，有網友指出，啦啦隊成員在場上需兼顧應援、互動與帶動氣氛，卻仍可能面臨來自現場或職場的壓力與不當對待，根本就是霸凌。

此外也有網友表示，台灣整體應援環境相較韓國相對友善，盼外界能以更多同理心看待此事件，讓應援文化回歸正向與歡樂。也有粉絲留言鼓勵鄭嘉睿好好休養，期待她未來能在更安全、被尊重的環境中繼續發光。

鄭嘉睿最後在聲明中提到，目前正被不安與憂鬱情緒困擾，過去長期壓抑的情緒已一次爆發，希望後輩不要經歷相同處境，她呼籲大眾重視言語暴力的影響，並感謝所有關心與支持她的人。

鄭嘉睿聲明全文：

我在工作當中，曾在許多人面前遭受辱罵與言語暴力。我想著是不是我做了該被罵的事，或者是不是我的錯，但怎麼想都無法接受，在恐懼中甚至在比賽前一直躲在廁所裡哭。因此，那天的比賽我沒有辦法完成。更準確地說，我是想完成，但被要求離開。

對於沒能遵守與喜歡我的各位之間的約定，我感到很抱歉。就個人而言，這件事帶給我很大的衝擊。但因為有經歷過相同事情的同事們的安慰，目前一邊接受醫院治療，一邊還算平穩地生活著。雖然有許多和我一樣經歷這種事情的同事，並不是一件好事，但至少對我而言，因為有很多願意相信我說話的人，讓我能夠只專注於停止工作、接受治療，對此我只有感謝。

未來，與我有約定、喜歡我的人，能夠見到我的機會似乎會變少，對此我既遺憾又抱歉。我希望能一邊接受治療與休息，盡快找回穩定，再次向大家問候。也真的非常感謝一直在身邊不分晝夜照顧我的家人與朋友，以及在聽到消息後聯絡我的所有人。因為你們，我才知道原來在我身邊有這麼多好的人。

現在的不安與憂鬱，好像把我整個吞沒了。我一直以為自己精神力很強，但那些一直忍耐、累積的東西最終還是爆發了。 我希望我的後輩們不要再經歷這樣的事情。也希望所有看到這篇文章的人能明白，在沒有深思的情況下說出的言語暴力與辱罵，是足以毀掉一個人一生的。

我不知道自己是否還能回到工作崗位。但我會努力，即使無法回到過去那樣明亮的模樣，也會努力讓傷口多少癒合一些。謝謝大家閱讀。

關鍵字： 鄭嘉睿啦啦隊韓國霸凌

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