「台灣怪力男」李灝宇本季首轟出爐！　狙擊3A火球男156公里速球

▲李灝宇本季首轟。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

老虎3A「台灣怪力男」李灝宇16日（台灣時間）開轟，面對「3A最快火球男」梅伊（Luis Mey）轟出反方向全壘打。

李灝宇此戰對戰紅人3A，擔任指定打擊排第二棒，前兩打席皆擊出飛球出局，第3打席則為滾地球出局。關鍵8局上，他面對梅伊96.8英里（約156.8公里）火球，轟出右外野全壘打，為本季首轟。全場4打數1安打，老虎3A最終以5比9落敗。

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Hao-Yu Lee gets a 98 MPH sinker and drives it 340 feet to the opposite field for a 2-run homer. It’s his first of the season. pic.twitter.com/pn7F7r87kN — Tigers ML Report (@tigersMLreport) April 15, 2026

李灝宇因傷先在1A進行3場復健賽後回到3A，曾在11日單場敲出雙安，但接著連兩戰熄火，直到此戰再度開轟。目前在3A出賽6場，26打數3安打，貢獻3打點，打擊率3成。

被譽為「3A最快火球男」的紅人新秀梅伊（Luis Mey），同時也是「伸卡怪物」，去年曾短暫升上大聯盟留下2場出賽紀錄。紅人球員發展部門主管帕瑞爾（Jamie Farrell）曾表示，梅伊已從以四縫線為主的投手，逐漸轉型為以伸卡球與二縫線速球為主的投手。