台灣史上第一人！宋家豪日職締超罕見「1球勝」

▲日職樂天金鷲台灣投手宋家豪（右）締造罕見「1球勝」 。（圖／翻攝自樂天金鷲x）

記者蔡厚瑄／綜合報導

日職樂天金鷲15日作客福岡巨蛋出戰福岡軟銀鷹，樂天台灣好手宋家豪在2比2平手時中繼登板，投0.2局僅用1球就化解一三壘有人危機，而球隊在8局上靠著村林一輝的陽春砲討回領先，最終以3比2險勝軟銀，也讓宋家豪僅投出1球便成為勝投，締造罕見「1球勝」紀錄，他不僅成為日職史上第49位達成此項紀錄的球員，更是台灣第一位達成的旅日球員。

宋家豪此役在7局下2比2平手1出局一、三壘有人時登板，僅用一球就讓代打今宮健太擊出飛球出局，加上三壘跑者搶攻本壘遭觸殺出局，「1球」就化解危機。

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8局上樂天隊友村林一輝2出局後，瞄準軟銀剛換上場的投手尾形崇斗所投出的第1球，轟出左外野方向的超前陽春砲，同樣也是用「1球」為勝利做出貢獻，最終樂天就以3比2險勝軟銀。

總計宋家豪中繼0.2局僅用1球，面對1名打者，就抓到兩個出局數，收下罕見的「1球勝」。他連續4場無失分，防禦率降至1.42，也收下個人本季第2勝。

而根據日媒指出，宋家豪是日職史上第49位（第50次）達成此項紀錄的球員，另外他也是隊史第5人、第6度達成，先前樂天金刃憲人曾在2016年6月11日（對廣島）及同年6月25日（對軟銀）兩度創下此紀錄。

除此之外，宋家豪還是日職史上第3位達成1球勝投的外籍投手，前兩人分別是1963年大阪近鐵野牛（歐力士猛牛前身）的洋投米肯斯（Glenn Mickens）、2007年軟銀洋投尼特科夫斯基（C.J. Nitkowski），而宋家豪也是台灣第一位締造1球勝投的旅日球員。