湖人連續裁掉2人！菜鳥射手恐被交易　美媒評補強：3新援壓力大

▲湖人菜鳥射手柯奈特（右）傳出可能成為交易籌碼，前途未明。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人今（21）日先後釋出米爾頓（Shake Milton）與古德溫（Jordan Goodwin），為迎接前年度最佳防守球員史馬特（Marcus Smart）加盟清出空間，菜鳥射手柯奈特（Dalton Knecht）也被點名可能被交易。《ClutchPoints》評論指出，湖人今夏補強「不華麗」，3位新援從第1天起就得「見效」，與西區列強相比，他們的陣容深度是否足夠衝擊總冠軍是個問號。

BREAKING: The Lakers have waived guard Shake Milton, clearing the space for signing of Marcus Smart, per @ShamsCharania. pic.twitter.com/HgfT77os1A [廣告]請繼續往下閱讀... July 20, 2025

據《ESPN》報導，米爾頓若在今天前未被釋出，他下季300萬美元合約將自動轉為完全保障。湖人隨後也釋出後衛古德溫，這位26歲後場球員在上季後段逐漸成為總教練瑞迪克（JJ Redick）倚重的輪替戰力之一，總計出賽29場、並參與4場季後賽。

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湖人連續裁掉2名球員，為的都是迎接史馬特的到來所進行的陣容調整。這位前年度最佳防守球員已與巫師達成買斷協議，預計與洛城簽下2年1100萬美元合約。

湖人可能還會有進一步的動作，洛城記者歐文（Anthony Irwin）披露，湖人仍計畫透過交易調整現有名單，新秀射手柯奈特被點名可能成為籌碼。《Lakers Nation》也證實，洛城目前補強尚未完成，交易是其中選項之一。

▲湖人菜鳥射手柯奈特季中就曾被交易，但該交易因中鋒威廉斯的體檢未過而告吹。（圖／達志影像／美聯社）

《ClutchPoints》評論指出，湖人本季的補強並不華麗，除了史馬特外，還網羅狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）與年輕側翼拉拉維亞（Jake LaRavia），3人皆面臨「上場就得見效」的壓力。艾頓被期待打出身材優勢，史馬特要扛起防守領導重任，拉拉維亞則需力拚輪替地位。

但在西區競爭愈發激烈之下，湖人這樣的陣容是否「夠力」仍是疑問。衛冕軍雷霆持續升級、金塊重新圍繞3屆MVP約基奇（Nikola Jokic）補強戰力、火箭則剛迎來2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）；相較之下，湖人補強雖具實用性，卻缺乏「爆點」。