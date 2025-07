湖人連續裁掉2人！菜鳥射手恐被交易　美媒評補強：3新援壓力大

▲湖人菜鳥射手柯奈特(右)傳出可能成為交易籌碼,前途未明。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

湖人今(21)日先後釋出米爾頓(Shake Milton)與古德溫(Jordan Goodwin),為迎接前年度最佳防守球員史馬特(Marcus Smart)加盟清出空間,菜鳥射手柯奈特(Dalton Knecht)也被點名可能被交易。《ClutchPoints》評論指出,湖人今夏補強「不華麗」,3位新援從第1天起就得「見效」,與西區列強相比,他們的陣容深度是否足夠衝擊總冠軍是個問號。

