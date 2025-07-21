「這位投手可以專心一點嗎？」　戴培峰神吐槽張奕別Mic投球笑翻全場

▲戴培峰。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

2025中職明星賽上演不少經典畫面，其中昨（20日）富邦悍將投手張奕於9局上半登板時，搭配隊友戴培峰擔任捕手，卻因全程佩戴Mic與現場主播即時互動，意外變成一場現場「即興配球秀」，笑果十足，也讓戴培峰半局結束不禁吐槽「這位投手可以專心一點嗎？」

這場有趣的互動從張奕一踏上投手丘就開始，首次在實戰中配戴Mic的他坦言：「第一次戴Mic，有點緊張，」然而緊張感馬上被主播的指揮打破，當被問到今天上場配球有什麼想法時，張奕脫口而出：「你們講什麼我就丟什麼。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後主播馬上回應：「都直球好了！」又補上一句：「高一點的直球。」張奕照辦，迎戰劉俊緯結果成功三振對手，全場歡聲雷動。

面對下一棒中信兄弟的宋晟睿，主播進一步加碼實驗，「第一球超慢的變化球」，張奕立刻投出一顆緩慢曲球，引得全場驚呼；隨後主播又要求慢的再一個，雖然控球略顯不穩，後續形成三壞球，但張奕漸入佳境，利用慢速球連續2次讓宋晟睿揮空。

最高潮是滿球數時，主播說：「現在高直球來一個！」張奕再度照做，迫使打者擊出飛球出局，完美解決2名打者。

當最後一位打者曾子佑上場時，主播說：「接著你自己配一個好了。」張奕開始自行配球，預告第一球要投「外角直球，7號位」，沒想到實際投到9號位，引來失誤笑聲；第2球曲球偏離好球帶，形成壞球，所幸第三球順利讓打者出局，完成半局任務。

半局結束時，搭檔戴培峰也忍不住吐槽：「這位投手，都沒有專心在看暗號，全部都看錯，可以專心在比賽嗎？」讓主播台氣氛瞬間爆笑連連。