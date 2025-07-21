柯蕭自責爆氣：是我沒投好　提前結束受訪怕「再講會出事」

We haven't seen this side of Clayton Kershaw in a long time



His defense broke him today pic.twitter.com/Qm4XHOoI3V — Blake Harris (@BlakeHHarris) July 20, 2025

記者王真魚／綜合報導

「我們就是得贏球，沒有藉口。只能打得更好。」道奇老將柯蕭（Clayton Kershaw）21日（台灣時間）賽後語氣低沉，受訪時情緒仍未平復。他此戰主投4又1/3局，雖僅1分自責失分，卻因隊友接連守備失誤提前退場。無關勝敗的他，回到休息區怒摔手套與帽子，情緒激動，全隊最終以5比6敗給釀酒人，苦吞主場6連敗。

柯蕭指出，「只是對自己感到沮喪。我被打了3分，還送出保送，累積的挫折感讓我爆發了。」 他並未將責任歸咎於守備隊友，但對於球隊苦吞下半季開局3連敗，直言：「真的很懊惱，全隊應該都一樣。今天就先這樣吧，再說下去可能會惹麻煩。」隨即結束受訪。

進攻端方面，大谷翔平今年首度改打第二棒，第三局轟出兩分砲，單場3打數1安打、2打點，連續兩場開轟，但仍無法扭轉戰局。道奇隊9局下展現韌性追至1分落後，最終仍功虧一簣。

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這是道奇自2017年以來主場首度苦吞6連敗，與國聯西區第二名教士隊勝差被縮小至3.5場，為6月22日以來最小差距。值得注意的是，道奇本季與釀酒人6度交手全部落敗，對可能在季後賽交鋒的對手完全居下風，士氣面臨嚴峻考驗。

▲柯蕭（ Clayton Kershaw） 。（圖／達志影像／美聯社）