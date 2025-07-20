黃蜂新秀是K湯鐵粉！　大讚偶像「比柯瑞還強」

▲庫尼普爾偶像是4冠射手湯普森。（圖／翻攝自Instagram／hornets）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

黃蜂新秀庫尼普爾（Kon Knueppel）可說是2025年最幸福的人，他繼6月底在NBA選秀中以第4順位被選中、踏上夢寐以求的職籃舞台後，這位年僅19歲的前杜克大學射手，近日更收到了來自偶像湯普森（Klay Thompson）的祝福影片。

這段影片由名記者魯克斯（Taylor Rooks）所促成，他在最新一期的播客節目中公開，當魯克斯播放影片時，庫尼普爾驚喜得難掩笑意，嘴角完全壓不下來，整個人相當錯愕又開心。

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Klay Thompson had a special message for Kon Knueppel:



"Thanks for the words of trying to model your game after me. It makes me feel kind of old, but also very appreciative of great young athletes like yourself who are coming to take over the league and carry on the torch..." pic.twitter.com/SgFw9KJ5f3 — r/CharlotteHornets on Reddit (@HornetsReddit) July 19, 2025

「我想祝你一切順利，也感謝你說過想以我為榜樣。」湯普森在影片中對庫尼普爾說，「雖然這讓我有點感覺自己老了，但我非常感激有像你這樣的優秀年輕球員，正準備接下我們這一代的火炬。」

湯普森接著提到庫尼普爾與狀元隊友弗拉格（Cooper Flagg）等人去年賽季的表現，「你們去年那群一年級生打出了不可思議的旅程，真的有點像當年的密西根五虎，我對你在NBA的下一章感到非常興奮，別失去那股讓你走到這裡的自信，特別是在投籃方面。」

他最後補充，「好好享受你的菜鳥賽季，因為一眨眼就會過去了。保重，兄弟。」

庫尼普爾在聽完影片後顯得語塞，整個人大當機，只能露出燦爛笑容簡單回應，「太酷了。」

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KON KNUEPPEL.



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pic.twitter.com/OjmVFodefU — Hornets Nation Brasil (@HornetsNationBR) July 19, 2025

他日前接受記者歐康納（Kevin O’Connor）採訪時表示，自己非常希望能打出類似湯普森的職業生涯，也經常觀賞湯普森與巴特勒（Jimmy Butler）的比賽影片，作為學習對象。

節目後段，魯克斯問他是否想對湯普森說些什麼，庫尼普爾則笑著回應，「我不知道該不該說這個，但我超愛他那個big ball慶祝，太讚了。」

庫尼普爾最後補充，「請跟他說，他是史上最強的無球跑動者，甚至比柯瑞（Stephen Curry）還強，至少我這麼覺得。」