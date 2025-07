黃蜂新秀是K湯鐵粉！　大讚偶像「比柯瑞還強」

▲庫尼普爾偶像是4冠射手湯普森。(圖/翻攝自Instagram/hornets)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

黃蜂新秀庫尼普爾(Kon Knueppel)可說是2025年最幸福的人,他繼6月底在NBA選秀中以第4順位被選中、踏上夢寐以求的職籃舞台後,這位年僅19歲的前杜克大學射手,近日更收到了來自偶像湯普森(Klay Thompson)的祝福影片。

這段影片由名記者魯克斯(Taylor Rooks)所促成,他在最新一期的播客節目中公開,當魯克斯播放影片時,庫尼普爾驚喜得難掩笑意,嘴角完全壓不下來,整個人相當錯愕又開心。

Klay Thompson had a special message for Kon Knueppel:



"Thanks for the words of trying to model your game after me. It makes me feel kind of old, but also very appreciative of great young athletes like yourself who are coming to take over the league and carry on the torch..." pic.twitter.com/SgFw9KJ5f3