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黃蜂新秀是K湯鐵粉！　大讚偶像「比柯瑞還強」

▲▼黃蜂庫尼普爾。（圖／翻攝自Instagram／hornets）

▲庫尼普爾偶像是4冠射手湯普森。（圖／翻攝自Instagram／hornets）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

黃蜂新秀庫尼普爾（Kon Knueppel）可說是2025年最幸福的人，他繼6月底在NBA選秀中以第4順位被選中、踏上夢寐以求的職籃舞台後，這位年僅19歲的前杜克大學射手，近日更收到了來自偶像湯普森（Klay Thompson）的祝福影片。

這段影片由名記者魯克斯（Taylor Rooks）所促成，他在最新一期的播客節目中公開，當魯克斯播放影片時，庫尼普爾驚喜得難掩笑意，嘴角完全壓不下來，整個人相當錯愕又開心。

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「我想祝你一切順利，也感謝你說過想以我為榜樣。」湯普森在影片中對庫尼普爾說，「雖然這讓我有點感覺自己老了，但我非常感激有像你這樣的優秀年輕球員，正準備接下我們這一代的火炬。」

湯普森接著提到庫尼普爾與狀元隊友弗拉格（Cooper Flagg）等人去年賽季的表現，「你們去年那群一年級生打出了不可思議的旅程，真的有點像當年的密西根五虎，我對你在NBA的下一章感到非常興奮，別失去那股讓你走到這裡的自信，特別是在投籃方面。」

他最後補充，「好好享受你的菜鳥賽季，因為一眨眼就會過去了。保重，兄弟。」

庫尼普爾在聽完影片後顯得語塞，整個人大當機，只能露出燦爛笑容簡單回應，「太酷了。」

他日前接受記者歐康納（Kevin O’Connor）採訪時表示，自己非常希望能打出類似湯普森的職業生涯，也經常觀賞湯普森與巴特勒（Jimmy Butler）的比賽影片，作為學習對象。

節目後段，魯克斯問他是否想對湯普森說些什麼，庫尼普爾則笑著回應，「我不知道該不該說這個，但我超愛他那個big ball慶祝，太讚了。」

庫尼普爾最後補充，「請跟他說，他是史上最強的無球跑動者，甚至比柯瑞（Stephen Curry）還強，至少我這麼覺得。」

關鍵字： NBA黃蜂庫尼普爾湯普森

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