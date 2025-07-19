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魔鷹愛妻來台途中驟逝　職棒工會全力提供協助、深表哀悼

▲台鋼魔鷹與太太。（資料照／記者林敬旻攝）

▲台鋼魔鷹與太太。（資料照／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）正面臨人生最沉痛的時刻，原定來台共度明星賽週末的愛妻，不幸在飛機上突發身體不適，經搶救後仍宣告不治；職棒工會今日下午發布聲明，對此表達最深的哀悼與關懷，並強調將提供魔鷹一切必要協助，共同度過這段艱難時光。

魔鷹的太太於昨日（18日）搭機來台，計畫與魔鷹團聚並一同參與明星賽活動，然而飛行途中她身體突感不適，班機抵台後即送醫搶救，最終仍無法挽回生命。

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面對突如其來的家庭巨變，魔鷹不得不宣布退出原訂參加的明星賽，在球團人員全程陪同下，現正處理後續安葬與家屬安頓事宜，對於原本期待在明星賽看到魔鷹身影的球迷，球團也代為表達歉意與感謝大家的體諒。

職棒工會今日發出聲明指出：「在台灣的這段日子，魔鷹不只是中華職棒的一員，更是我們為生活努力奮鬥的家人。這樣的意外與失去，是所有離鄉背井運動員最難以經歷的痛。」

聲明中強調，工會已透過各種管道向魔鷹傳達支持，並將盡全力提供實質協助與陪伴，「願愛與思念陪著魔鷹與家人走過哀傷，也願逝者安息，留下永遠珍貴的回憶。」

關鍵字： CPBL中華職棒魔鷹

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