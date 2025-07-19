平野惠一親餵便當助攻　王政順狂轟8轟喊：我也想吃冰！

▲中職明星賽全壘打大賽，平野惠一餵王政順吃便當。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職全壘打大賽，兄弟「練習全壘打王」王政順敲出8轟，過程中兄弟總教練平野惠一搞笑送便當，讓他有如神助再多敲幾轟。他笑言：「沒想到平野教練會送便當，也沒想到隊友會噴水。」

王政順被兄弟隊友看好有望奪下全壘打王，他在預賽敲出8轟，與隊友宋晟睿、曾頌恩攜手晉級。

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比賽中喊暫停時，平野惠一直接端上便當，甚至親自餵食，王政順笑說：「我有點嚇到，吃完真的比較有體力，不然當下真的很累。」

平野不只幫他送便當，也送冰棒給曾頌恩、鍋貼給宋晟睿。王政順笑說：「我比較喜歡吃冰，可惜沒吃到。」回憶到底吃了什麼便當菜？他忘記菜色，印象中有滷蛋。

談到兄弟隊友全數晉級，王政順說：「他們真的很會打！我就是順其自然，沒有設定一定要打幾支，盡力而為。其實心裡想打15支，但真的太累了，明天再加油。」

提到能與林智勝同場競技，王政順感動表示：「小時候（國小）就在電視上看他參加全壘打大賽，這是我第一次參加，而且現場看到他敲全壘打，真的滿感動的。」

▲中職全壘打大賽，宋晟睿、王政順、曾頌恩、吉力吉撈·鞏冠晉級（圖／記者林敬旻攝）