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永遠雙城人！巴克斯頓哪都不去：我有拒絕交易條款

▲▼ 巴克斯頓（Byron Buxton）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴克斯頓（Byron Buxton）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

隨著球隊戰績不如預期，明尼蘇達雙城外野手巴克斯頓（Byron Buxton）捲入交易傳聞。不過，這位兩屆全明星球員在亞特蘭大明星賽期間明確表態，強調自己擁有完整的拒絕交易條款，未來也無意離開雙城隊。

「我有拒絕交易條款——我是雙城球員，我這輩子都是。」巴克斯頓受訪時說，「那是世界上最棒的感覺，每天走進球員休息室時，看到那裡寫著『Twins』。我愛明尼蘇達，那裡就是我家。我不想去任何其他地方，是這支球隊、這些人、這座城市造就了今天的我。」

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巴克斯頓現年31歲，自2012年以榜眼身分加盟雙城後，職業生涯從未轉隊，目前正值一紙七年1億美元合約的第4年。該合約包含至2026年底前的完整拒絕交易條款，2027至2028年則可指定5支拒絕交易球隊。不過，他預計最快在2026年球季中取得「10年資歷、其中5年效力同一隊」權利，屆時將自動獲得全面否決交易的資格。

本季巴克斯頓終於擺脫長年傷病困擾，繳出打擊率.289、上壘率.351、長打率.574的成績，另有21轟、56打點與17次盜壘，出賽達333打席，展現出明星等級的身手。然而雙城戰績未如預期，上半季僅繳出47勝49敗，落後美聯中區榜首老虎隊11.5場勝差，外卡排名也暫居劣勢，引發球團是否將交易主力球員的揣測。

對此，雙城棒球事務總裁法維（Derek Falvey）坦言，確實接到其他球隊對主力球員的詢問。「我們接到每個人的電話，所有人都可能被問到，」他向《紐約郵報》表示，「但我們也很珍惜巴克斯頓，29支球隊都想要他，我們也一樣。」

法維直言，巴克斯頓是隊上領袖，「他熱愛雙城、也從沒想過離開。隨著陣中多位球員逐漸恢復健康，我們相信這支球隊仍有機會在下半季打出競爭力，爭取季後賽席次。」

關鍵字： 明尼蘇達雙城巴克斯頓拒絕交易球隊

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