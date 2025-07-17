「想笑著結束這段旅程」　志田千陽堅持自然體迎戰　最美女雙勇闖日羽8強

▲松山奈未、志田千陽組合。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

日本羽球女子雙打名將組合志田千陽與松山奈未，17日下午出戰日本公開賽次輪，全場她們沒有歷經太多阻礙，以21比13、21比12直落2擊敗香港曾曉昕／呂樂樂組合，順利晉級8強。

【ダイハツジャパンオープン2025】



女子ダブルス 二回戦



志田 千陽 / 松山 奈未



二回戦も快勝！！

このまま優勝へ突き進め！ pic.twitter.com/QZWf5qCRPx [廣告]請繼續往下閱讀... July 17, 2025

雖然這對在巴黎奧運奪下銅牌的黃金搭檔即將於今年8月世錦賽後拆夥，但本屆賽事她們仍維持高度默契與水準。在面對世界排名第29的香港組合時，志田與松山展現優異的節奏掌握與場上配合，2局比分分別為21比13與21比12，僅耗時36分鐘就迅速解決戰局。

賽後受訪時，松山表示：「我們能打出屬於自己的風格，真的很開心。」隨後志田也補充道「對手是第一次交手，不太知道會怎麼打，不過第一局和第二局的後段，我們都有打出自己的節奏。」

這場比賽是志田、松山組合作為搭檔參與的最後一場國內賽事，對於這個重要節點，志田保持冷靜，她強調：「我不會太去想最後一場這件事，盡可能保持平常心走進球場，希望可以贏球並帶著笑容結束這段旅程。」

志田與松山的搭檔淵源可追溯至2014年，當時志田是高一，松山是國三，兩人在日本青少年代表合宿中首次搭檔，逐步建立起以松山犀利前場進攻與志田穩健防守為主的快速打法，並在2024巴黎奧運寫下巔峰，奪得銅牌。

但奧運後，兩人逐漸出現目標分歧，志田一心追求世界第一，而松山則在動力維持上陷入掙扎，經多次與團隊溝通後，雙方決定和平解散。

志田與松山過去在日本公開賽的最佳成績為8強，此役晉級後將於台灣時間18日與世界排名第7的南韓組合金慧貞、孔熙容交手，力拚首度晉級4強。

對此松山最後表示：「我們會努力突破過去的成績。」志田接著也表達強烈鬥志「我們已經在這裡輸了好幾次，這次要以超越過去自己的決心，全力以赴。」