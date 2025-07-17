暖！大谷翔平捐2500張床墊 鼓勵小朋友「多睡一點」再追夢

▲ 大谷翔平攜手西川展開公益計畫 捐贈2500張床墊助學童實現夢想 。（圖／截自X）

記者王真魚／綜合報導

日本寢具大廠西川株式會社於7月16日宣布，將與美國職棒道奇隊球星大谷翔平共同啟動「一起追夢吧！2025計畫」（大きな夢を見よう！プロジェクト2025）。該計畫屬於公益性質，旨在透過良好睡眠支援全國學生的健康成長與夢想實現。

本次活動中，西川公司將提供旗下「AIR」系列約2500張床墊，無償捐贈給全日本的小學至大學等學生團體，包括各類社團、學習機構、補習班、學生宿舍等。凡是五人以上的學生組織皆可透過專屬網站報名，參與方式包括提交「想靠好好睡覺來實現的大夢想」的作文或照片等內容。

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大谷翔平也透過聲明表示，「看到全日本的孩子們懷抱著大夢想並努力邁進的樣子，讓我也深受激勵。我希望他們可以多睡一點、多行動一點，朝著自己的夢想前進並實現它！」

這項活動為第二屆舉辦，延續去年的熱烈反響。此外，為了擴大參與度，西川也在全國「AIR」系列販售門市同步舉辦體驗活動。凡試躺體驗後加入官方LINE帳號者，即可獲得限量版「大谷翔平原創扇子」。

該活動不僅結合睡眠與夢想的推廣，更展現大谷作為運動員在場外的影響力與公益形象。