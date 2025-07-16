兄弟從領先5分打到輸　平野惠一點出隱憂

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟昨（15）日比賽從領先5分打到輸，最後9局下遭樂天桃猿敲再見安逆轉。總教練平野惠一今天賽前再度談到，球隊目前面臨戰力深度不足的困境，也點出二軍板凳壓力與主力高齡化問題，是球隊未來必須正視的課題。

兄弟昨天在鄭浩均退場後，牛棚投手失守，領先5分全花光，還被逆轉。平野表示，「大家都可以理解，這個時候要怎麼拿出成果，即便失敗也要再練習、再努力、再去決勝負。如果還是不OK，就得換人、從二軍試試看。」

不過平野也坦言，目前沒有特別升降，因為現階段也沒辦法異動。他直指，主要是農場深度不足，二軍選手還不足以上一軍。有些人即便沒有應有的表現，還是必須留在一軍，這是目前戰力結構的問題。」

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昨日敲出全壘打的黃韋盛近期打擊表現不俗，但今日未列入先發名單，平野則另外解釋，「確實狀況不錯，但今天會讓許基宏先發。我希望提升隊內競爭意識，有些選手還是要有表現，必須扛下責任拿出成果。希望像黃韋盛這樣的存在，能刺激主力選手，也希望球團能有這樣的農場戰力。」

平野指出，兄弟隊主力陣容逐漸邁向高齡化，無論投手還是野手皆有此趨勢，因此更需要年輕選手冒出頭來，「這支球隊未來一定會面臨世代交替，我現在作為教頭，要先預想這個狀況，在接棒給下一任教頭時，能避免戰力斷層的發生。」

他強調，「場上狀況不好的人沒有罪，關鍵是現在二軍的板凳深度能給多少壓力。壓力之外，還有隊內的競爭力，這是所有東西結合在一起的成果。」

目前一軍即便表現不好，仍可能在隔天繼續出賽，平野坦言這樣的狀況下，「要提升整體水準勢必要花更多時間」。

簡單一句，二軍球員要加油，平野點頭認同，「當然，這是非常重要的。」