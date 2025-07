「F**K！」史庫柏爾遭大谷敲安爆粗口　全收音讓球迷笑翻

▲大谷翔平明星賽首打席敲安建功。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

2025大聯盟明星賽於台灣時間16日在亞特蘭大盛大登場,洛杉磯道奇巨星大谷翔平以國聯「第一棒、指定打擊」身份先發登場,大谷在首打席就敲出安打建功;不過這支安打卻讓登板對決的美聯老虎王牌左投史庫柏爾(Tarik Skubal)當場爆出「F*CK!」,原話完整透過現場麥克風收錄並毫無保留的播出,掀起話題。

當時身為全場焦點的大谷,面對今年美聯賽揚獎熱門人選、擅長速球與變化球的史庫柏爾,首打席在2好1壞的情況下,鎖定外角滑球擊出中間方向安打,隨後大谷也靠馬提(Ketel Marte)的安打回來得分,國聯明星隊2比0先馳得點。

Ketel Marte hits a double off of Tarik Skubal in his first at-bat in the 2025 MLB All-Star Game that scores Shohei Ohtani and Ronald Acuña Jr.!



Marte makes his mark and has an immediate impact and gives the National League a 2-0 lead!#Dbacks #MLBAllStarGame https://t.co/k1q6qDkxrk