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「F**K！」史庫柏爾遭大谷敲安爆粗口　全收音讓球迷笑翻

▲大谷翔平明星賽首打席敲安建功。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平明星賽首打席敲安建功。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2025大聯盟明星賽於台灣時間16日在亞特蘭大盛大登場，洛杉磯道奇巨星大谷翔平以國聯「第一棒、指定打擊」身份先發登場，大谷在首打席就敲出安打建功；不過這支安打卻讓登板對決的美聯老虎王牌左投史庫柏爾（Tarik Skubal）當場爆出「F*CK！」，原話完整透過現場麥克風收錄並毫無保留的播出，掀起話題。

當時身為全場焦點的大谷，面對今年美聯賽揚獎熱門人選、擅長速球與變化球的史庫柏爾，首打席在2好1壞的情況下，鎖定外角滑球擊出中間方向安打，隨後大谷也靠馬提（Ketel Marte）的安打回來得分，國聯明星隊2比0先馳得點。

然而就在首打席敲安這個瞬間，史庫柏爾因為投出好球卻仍被敲安，忍不住在投手丘上怒喊：「Ah F*CK（哎，X的）！」不巧的是，他全程佩戴麥克風，這句粗口無濾鏡的經由轉播畫面全數播出，引來球迷爆笑與熱議。

除了爆粗口外，史庫柏爾在與大谷交手過程中的多句場上對話也因麥克風設置而被一一記錄。

當大谷將一顆時速97.7英哩（約時速157.2公里）的速球打成界外球後，史庫柏爾自言自語說：「我想要讓他追著球打，這球我該不該跟他拼呢？你覺得呢，Cal（捕手羅里）？」

隨後的變化球（時速88.9英哩，約時速143公里）被判為壞球，史庫柏爾冷靜評價：「那顆球的旋轉還不錯。」

史庫柏爾的真情流露為全場帶來另類娛樂，不少球迷紛紛留言表示這種「開麥克風直播實況」讓觀賽過程更加真實且有趣。

關鍵字： MLB底特律老虎洛杉磯道奇大谷翔平

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