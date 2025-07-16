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大谷翔平有望打洛杉磯奧運！　大聯盟主席曝「可行方案」

▲經典賽日本隊大谷翔平。（圖／截自侍JAPAN官網）

▲大谷翔平有意代表日本出征洛杉磯奧運，大聯盟是否放行引起關注。（圖／截自侍JAPAN官網）

記者游郁香／綜合報導

2028年洛杉磯奧運棒球賽程昨（15）日正式出爐，大聯盟球員能否參賽再次引起關注；對此聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）鬆口表示，將明星周休兵期拉長是一種可行方案，盼藉此推廣棒球至全球舞台。

大聯盟已於明星賽前在亞特蘭大與奧運主辦方會面，討論相關細節，球員工會也已與奧運官員接觸。球員工會主席克拉克（Tony Clark）坦言，許多細節仍待釐清，但球員確實對參賽展現高度興趣，不論代表美國隊或其他國家，包括道奇「二刀流」巨星大谷翔平、「法官」賈吉（Aaron Judge）等人之前都表態有意參戰奧運。

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根據世界棒壘球總會（WBSC）的消息，奧運棒球賽將於2028年7月15日至20日在道奇體育場舉行。若大聯盟允許球員參賽，賽季勢必要中斷，恐影響轉播安排及整體賽程。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇二刀流巨星大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

對此曼弗瑞透露，雖然調整難度高，但仍有空間在不壓縮球季場次的前提下完成安排，「我們仍可照原定時間舉行明星賽，並規劃較長的季中休兵，完成162場賽事，不必拖延至11月中。」

2021年東京奧運期間，大聯盟曾禁止40人名單內球員參賽，與此同時，日本職棒選擇暫停賽季，日本隊最終擊敗美國奪金。此次若開放參賽，克拉克認為須更早展開溝通，特別是保險、旅程與未參賽球員安排等議題。

目前WBSC方面對此仍未表態，後續安排仍待雙方持續協商。

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