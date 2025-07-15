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平野點出李博登課題　8、9月很關鍵！感謝球團持續找洋投

▲▼ 中信兄弟許庭綸、平野惠一 。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟平野惠一 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟開季大撒幣備妥5名頂級洋投，陣容是各隊最豪華。不過外籍投手陸續有狀況，成為團隊隱憂之一。總教練平野惠一坦言，棒球團隊最重要還是投手這一環，目前也有聽說球團已經鎖定新洋投。

李博登上周日先發5局被敲9支安打，包括2轟，另有4次三振、1次四壞，慘失6分，防禦率升至4.97，苦吞2連敗，來台後一勝難求。

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對於李博登整體表現未如預期，平野惠一表示，「畢竟他才剛來台灣，球速出不來的情況下，更無法發揮他的技術，這樣會讓他在中職比較辛苦。」

他進一步指出，李博登當天投球看起來過於依靠蠻力，「感覺是太想投好、太出力，他要思考自己是不是屬於另外一種『投給對方打不好』的投手。」

兄弟另一洋投德保拉因不適下二軍，導致洋投輪值拉警報，球團日前已表示，有鎖定新洋投，希望是明星賽後報到。

平野坦言目前確實有聽說球團正在尋找新的外籍投手，「球團真的很努力在補強。」開季就擁豪華洋投陣容，只是陸續出現一些狀況，「現在的重點是如何在現有戰力下完成目標，我們也很感激球團一直很積極再補強。」

他強調，思維不應該停留在「如果有這些洋投就能怎樣」，而是要看看現在沒有這些洋投的話，其他投手能不能把握表現機會。

至於德保拉的狀況，平野回應目前尚未有明確的最新結果，「他現在都還在二軍調整中。」

明星賽將至，兄弟球隊也準備進行階段性調整，平野表示會考慮部分選手下二軍休息調整，「我們今年最關鍵的時間點是8、9月，7月這段如何調整與度過，會成為很大的關鍵。」

關鍵字： 棒球中信兄弟洋投明星賽調整

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