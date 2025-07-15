張榮麟生前最後發文「我hold住了」　球迷湧入悼念：太心痛了

記者游郁香／綜合報導

台灣撞壇名將「火雲邪神」張榮麟6月底才剛在CTPBA職業撞球巡迴賽第3站擊敗「撞球王子」柯秉逸，生涯首度奪下分站冠軍，昨（14）日卻在印尼公開賽期間猝逝。回顧他的最後一篇社群發文，他還開心寫下，「最後關鍵的那顆8號球，我hold住了」， 承諾會繼續加油，卻在2周後永遠告別賽場。

張榮麟6月30日在個人臉書寫道，「這次職業會第三站，很高興能在冠亞軍賽搶尾局幸運獲勝，自己在最後關鍵的那顆8號球，我hold住了，謝謝所有幫我加油打氣的球迷朋友們，還有我的贊助商，我會繼續加油的。」未料這成為他最後一篇臉書發文。

張榮麟在3月26日也曾發文分享喜悅，「這次來廈漳泉打總決賽，沒想到自己能拿到冠軍，因這個比賽讓局制的，遇到同是職業選手有的還要讓兩局，真的很不好打，沒想到昨天的決賽能這麼的順利，老天爺也對我張開微笑我收下啦！」如今讀來格外令人感慨。

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▲張榮麟3月在總決賽奪冠，開心表示「老天爺也對我張開微笑我收下啦」。（圖／翻攝自Facebook／張榮麟）

張榮麟驟逝消息曝光後，震驚無數球迷與撞壇同好，球迷湧入悼念留言，「邪神一路好走，實在太令人痛心了」、「還記得跟你一起打球的日子，一起去比賽，難忘的時光，你將永遠活在我們心中」、「真的讓人無法置信，真的好難過」、「偶像一路好走，感謝祢對台灣撞壇的貢獻」。

張榮麟生涯戰果輝煌、獎盃無數，屢次在國際賽場為台灣爭光，尤其在2012年登上世界排名第1寶座，成為國內撞壇最具代表性的傳奇人物之一，卻在參賽期間驟逝，沒能完成生涯最後一戰。