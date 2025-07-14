張榮麟打完比賽就不適遲未現身　隊友回飯店找他驚見已斷氣

▲撞球名將張榮麟驟逝。（圖／資料照）



文／中央社

台灣撞球名將「火雲邪神」張榮麟今天驚傳在印尼逝世，享年40歲，中華民國撞球總會長趙豐邦證實消息，並坦言真的太突然了，「所有聽到消息的人都嚇了一跳。」

趙豐邦今天接受中央社採訪時證實死訊，並提到張榮麟在印尼雅加達參加比賽，早上打完第1場比賽後，因為身體不適先回飯店休息，然而第2場比賽開打前，張榮麟遲遲未現身，隊友回飯店查看，才發現他已經沒有呼吸心跳，緊急送醫仍回天乏術。

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趙豐邦指出，所有聽到消息的人都嚇了一跳，同時表達只要需要中華民國撞球總會的地方，絕對鼎力相助，「他多次代表台灣征戰國際賽，也拿了很多冠軍，實力絕對是頂尖選手的水準，在台灣也是數一數二。」

張榮麟原本將穿上台灣隊戰袍，前往中國參加8月登場的世界運動會，如今確定無法成行，趙豐邦表示已於第一時間向教育部體育署說明，接下來看體育署是否有意遞補人選參賽。

綽號「火雲邪神」的張榮麟在2003年世界青少年花式撞球錦標賽勇奪銀牌，一舉成名，生涯獲獎無數，更數度代表台灣征戰國際舞台，尤其在2012年榮登世界排名第1，堪稱台灣撞壇的代表性選手之一。

在6月下旬的CTPBA職業撞球巡迴賽第3站，張榮麟還險勝「撞球王子」柯秉逸、首度拿下分站冠軍，不料今天傳出死訊，中華民國撞球總會也在社群媒體上不捨寫道，「感謝你多年來為撞球努力、為國爭光，一路好走。」