運動雲

>

張榮麟打完比賽就不適遲未現身　隊友回飯店找他驚見已斷氣

▲張榮麟。（圖／體記協會提供）

▲撞球名將張榮麟驟逝。（圖／資料照）

文／中央社

台灣撞球名將「火雲邪神」張榮麟今天驚傳在印尼逝世，享年40歲，中華民國撞球總會長趙豐邦證實消息，並坦言真的太突然了，「所有聽到消息的人都嚇了一跳。」

趙豐邦今天接受中央社採訪時證實死訊，並提到張榮麟在印尼雅加達參加比賽，早上打完第1場比賽後，因為身體不適先回飯店休息，然而第2場比賽開打前，張榮麟遲遲未現身，隊友回飯店查看，才發現他已經沒有呼吸心跳，緊急送醫仍回天乏術。

[廣告]請繼續往下閱讀...

趙豐邦指出，所有聽到消息的人都嚇了一跳，同時表達只要需要中華民國撞球總會的地方，絕對鼎力相助，「他多次代表台灣征戰國際賽，也拿了很多冠軍，實力絕對是頂尖選手的水準，在台灣也是數一數二。」

張榮麟原本將穿上台灣隊戰袍，前往中國參加8月登場的世界運動會，如今確定無法成行，趙豐邦表示已於第一時間向教育部體育署說明，接下來看體育署是否有意遞補人選參賽。

綽號「火雲邪神」的張榮麟在2003年世界青少年花式撞球錦標賽勇奪銀牌，一舉成名，生涯獲獎無數，更數度代表台灣征戰國際舞台，尤其在2012年榮登世界排名第1，堪稱台灣撞壇的代表性選手之一。

在6月下旬的CTPBA職業撞球巡迴賽第3站，張榮麟還險勝「撞球王子」柯秉逸、首度拿下分站冠軍，不料今天傳出死訊，中華民國撞球總會也在社群媒體上不捨寫道，「感謝你多年來為撞球努力、為國爭光，一路好走。」

關鍵字： 張榮麟撞球火雲邪神趙豐邦印尼

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／早上才晉級32強！撞球名將「火雲邪神」張榮麟驟逝　享年40歲

快訊／早上才晉級32強！撞球名將「火雲邪神」張榮麟驟逝　享年40歲

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

國家隊有家了！辜仲諒宣布台南亞太成國家棒球訓練基地

國家隊有家了！辜仲諒宣布台南亞太成國家棒球訓練基地

KT巫師洋投被韓記者爆料與中信兄弟簽約？球團證實雙方有接觸

KT巫師洋投被韓記者爆料與中信兄弟簽約？球團證實雙方有接觸

響尾蛇林昱珉最速151　海盜張弘稜與隊友聯手完全比賽寫歷史

響尾蛇林昱珉最速151　海盜張弘稜與隊友聯手完全比賽寫歷史

詹皇到獨行俠重聚戴維斯、厄文？　美媒曝4隊已連繫他的經紀人

詹皇到獨行俠重聚戴維斯、厄文？　美媒曝4隊已連繫他的經紀人

義大利史上第1人！球王辛納奪溫網冠軍　復仇粉碎小蠻牛3連霸夢

義大利史上第1人！球王辛納奪溫網冠軍　復仇粉碎小蠻牛3連霸夢

「約基奇替補」真的來了！　金塊、國王交易正式完成

「約基奇替補」真的來了！　金塊、國王交易正式完成

快訊／謝淑薇遭逆轉收下溫網女雙亞軍　錯過第10座大滿貫冠軍

快訊／謝淑薇遭逆轉收下溫網女雙亞軍　錯過第10座大滿貫冠軍

弗里曼上半季關鍵2安收尾　很滿意道奇目前戰績

弗里曼上半季關鍵2安收尾　很滿意道奇目前戰績

【暖心打氣】「加油！」台電人員拚搶修　3孩童喊話鼓勵畫面網暖哭

熱門新聞

快訊／早上才晉級32強！撞球名將「火雲邪神」張榮麟驟逝　享年40歲

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

國家隊有家了！辜仲諒宣布台南亞太成國家棒球訓練基地

KT巫師洋投被韓記者爆料與中信兄弟簽約？球團證實雙方有接觸

響尾蛇林昱珉最速151　海盜張弘稜與隊友聯手完全比賽寫歷史

詹皇到獨行俠重聚戴維斯、厄文？　美媒曝4隊已連繫他的經紀人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1即／撞球名將張榮麟驟逝！享年40歲

2遭爆料頻繁出國　鄭世忠取消北極行

3亞太訓練中心設國家棒球訓練基地

4韓國記者爆料KT巫師簽約兄弟　球團證實有接觸

5響尾蛇林昱珉最速151

最新新聞

1單場兩度重摔　賀博：好險我只有19歲

2張榮麟遲未現身　隊友回飯店找他已斷氣

3賀家兄弟轟54分　中華藍隊拉尾盤奪勝

4謝亞軒膝傷復發　瓊斯盃恐全數休兵

5揪河智媛逛桃園南門市場　岱縈親曝原因

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

連3戰1分差奪2勝！鋒總讚「很棒的循環」　揭李宗賢關鍵代打原因

李宗賢逆轉英雄落淚　感謝太太紙條鼓勵突破「神經痛」

李多慧送福利應援表演服超辣！　粉絲瘋喊：眼睛不知道該看哪裡

邊荷律潑球迷水反淋濕自己　慌張閃避還被偷襲超傻眼XD

後勁淡定寫19連勝！　賽後自省對兄弟失7分...9局放心交給林詩翔

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366