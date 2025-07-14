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洛磯第4順位選進伊森！「評價第1」游擊砲加入名將父親球隊

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛磯在今（14）日舉行的2025年MLB選秀中，以首輪第4順位選進被譽為本屆最強高中球員的游擊手伊森（Ethan Holliday）。這次指名不僅是補進備受矚目的左打長打新秀，也是再度加深球隊與哈樂戴家族之間深厚的淵源。

18歲的伊森來自奧克拉荷馬州史迪瓦特高中（Stillwater High School），身高193公分、體重95公斤，本屆被《MLB Pipeline》評為選秀整體潛力排名第1。

他在高中最後1年繳出打擊率0.617、長打率1.309的驚人數據，32場比賽轟出16支全壘打，展現勁爆的長打能力，洛磯資深球探營運總監古斯塔夫森（Marc Gustafson）形容，「我從未在高中球員身上看過這樣能打到任何方向的力量，而且他的肌肉未來還會繼續發展。」

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對洛磯而言，這不只是一次天賦選秀，更是一段情感連結的延續。伊森是前洛磯明星外野手哈樂戴（Matt Holliday）的兒子，哈樂戴曾在2007年帶領洛磯打進隊史首次世界大賽，生涯5個球季效力科羅拉多，期間入選3次明星賽，奠定球迷心中無可取代的地位。

選秀過後，洛磯更在社群媒體分享哈樂戴抱著幼年伊森，以及伊森穿著紫色條紋隊服學步的照片，喚起許多老球迷的回憶。

選秀當天也曾一度出現變數，外界原先預測國民可能在狀元籤選走伊森，最後國民改挑選另1位奧克拉荷馬州高中游擊手威利茲（Eli Willits），隨後天使與水手分別選進投手布雷姆納（Tyler Bremner）、安德森（Kade Anderson），讓洛磯順利在第4順位拿下伊森。

「我心裡其實早就有一點預感，隨著日子接近，愈來愈覺得洛磯會是我的地方。」伊森受訪時坦言，母親萊斯莉（Leslee Holliday）也有同樣的感覺，「我們全家都興奮極了，能得到這樣的機會真的太不可思議。」

▲▼洛磯伊森；哈樂戴。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊森在第4順位被指名加入父親哈樂戴曾效力的洛磯。（圖／達志影像／美聯社）

洛磯表示，雖然陣中已有2024年金手套游擊手托爾瓦（Ezequiel Tovar），且簽約至2030年，但仍會先讓伊森從游擊位置開始，未來再視成長發展調整守備。

哈樂戴受訪時感性地說，「這支球隊在我們家族中有著特殊地位，如果洛磯需要，我隨時都會像當初協助傑克森（Jackson Holliday）在金鶯一樣提供幫助，這對他，對球隊來說，都是很酷的一頁故事。」

關鍵字： MLB洛磯伊森哈樂戴

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