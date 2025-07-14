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「獅吼新莊！」　統一獅7/16、17移師新莊主場　預售已破萬張

▲統一獅啦啦隊應援班表。（圖／統一球團提供）

▲統一獅啦啦隊7月17日應援班表。（圖／統一球團提供）

記者胡冠辰／綜合報導

統一獅近期主場賽事因風災後台南棒球場受損，為確保球員、球迷安全，原訂7.16及7.17台南棒球場進行例行賽事調整至新莊棒球場進行，感謝中華職棒協助及富邦球團協助，讓獅隊賽事能夠順利進行。

獅隊前進新莊棒球場擔任主場賽事，教練、球員休息室維持使用三壘區域，看台應援規劃獅隊實施全主場應援，而客隊富邦悍將應援區將調整至右外野看台區，目前門票預售兩場總計約12000張，目前持續於全台統一超商ibon售票系統預售熱賣中。

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連續兩天獅隊主場賽事，萊恩酷商品部也將在新莊棒球場內野服務球迷，當天賽事現場售票及開放進場將於16:30開始，萊恩酷營業服務配合進場時間進行開賣。球場美食服務，感謝富邦球隊支援服務球迷，而統一超商也將現場服務大家，提供給球迷更完善的棒球體驗。

▲統一獅啦啦隊應援班表。（圖／統一球團提供）

▲統一獅啦啦隊7月16日應援班表。（圖／統一球團提供）

連續兩天賽前活動，7/16(三)17:10特別規劃星光女孩日簽名會，而7/17(三)17:10安排統一獅萊恩、盈盈合影拍照見面會，邀請球迷一起參加。

獅隊久違的新莊棒球場主場賽事，為感謝北部獅迷長期支持，連續兩天UniGirls女孩應援人數從12位增加到16位，其中外籍千紘Chihiro、希美Nozomi、文慧真、安惠志均會一起應援，其中連續兩天五局中場，均有安排女孩個人舞蹈秀表演，7.16一壘舞台區Yuki、三壘舞台區包子，而7.17一壘舞台文慧真、三壘舞台安惠志，歡迎北部球迷一起進場為獅隊應援加油。

關鍵字： 中華職棒統一獅

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