鈴木誠也神跑壘建功　總結上半季：「真的累了！」

▲鈴木誠也跑壘建功。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

芝加哥小熊日籍強打鈴木誠也在台灣時間14日客場出戰洋基之戰中,繳出5打數2安打的成績,在比賽中鈴木更以驚人腳程從2壘直奔本壘成功得分,展現「神跑壘」身手,為球隊勝利添上重要一分;賽後鈴木誠也也總結自己上半季表現,並指出「真的累了!」

PCA beats out an infield single Seiya Suzuki scores from second base @Cubs steal a run with great baserunning! pic.twitter.com/DfPYa3aq19

此役小熊靠著鈴木在7局上半的關鍵跑壘拿下2連勝,也以57勝39敗的戰績完成上半季賽程,勝差+18則並列本季最多,賽後鈴木接受媒體訪問時回顧自己在傷勢中持續出賽的堅持,並坦言體力已近臨界點,「這一週真的累了。」

談到上半季持續帶傷出賽的決心,鈴木表示:「既然上場,就必須要有成績,這是理所當然的,能夠在疼痛中持續打球,我認為是值得肯定的事情,今年我一直抱持著盡可能不休息的想法持續比賽,只要不休息,就還能創造出一些好結果。」

Since 1933, only 67 players have recorded 25+ HR and 75+ RBI before the All-Star break.



Seiya Suzuki is one of 5 to not be named an All-Star. pic.twitter.com/vYEsGrlOqP