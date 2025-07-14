鈴木誠也神跑壘建功　總結上半季：「真的累了！」

▲鈴木誠也跑壘建功。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊日籍強打鈴木誠也在台灣時間14日客場出戰洋基之戰中，繳出5打數2安打的成績，在比賽中鈴木更以驚人腳程從2壘直奔本壘成功得分，展現「神跑壘」身手，為球隊勝利添上重要一分；賽後鈴木誠也也總結自己上半季表現，並指出「真的累了！」

PCA beats out an infield single

Seiya Suzuki scores from second base@Cubs steal a run with great baserunning! pic.twitter.com/DfPYa3aq19 [廣告]請繼續往下閱讀... July 13, 2025

此役小熊靠著鈴木在7局上半的關鍵跑壘拿下2連勝，也以57勝39敗的戰績完成上半季賽程，勝差+18則並列本季最多，賽後鈴木接受媒體訪問時回顧自己在傷勢中持續出賽的堅持，並坦言體力已近臨界點，「這一週真的累了。」

談到上半季持續帶傷出賽的決心，鈴木表示：「既然上場，就必須要有成績，這是理所當然的，能夠在疼痛中持續打球，我認為是值得肯定的事情，今年我一直抱持著盡可能不休息的想法持續比賽，只要不休息，就還能創造出一些好結果。」

Since 1933, only 67 players have recorded 25+ HR and 75+ RBI before the All-Star break.



Seiya Suzuki is one of 5 to not be named an All-Star. pic.twitter.com/vYEsGrlOqP — Marquee Sports Network (@WatchMarquee) July 7, 2025

雖然目前打擊率僅2成6，但鈴木誠也在得點圈的打擊率卻超過3成，對此他謙虛表示：「那些得點圈的機會是隊友幫忙製造出來的，所以我打擊時就想著能多得一分就好的心情上場，不會太貪心，而是專注思考自己能做什麼，這樣的態度才是最重要的。」

儘管鈴木誠也本季創下個人單季最高的全壘打數（25）與二壘安打數（23），但他仍強調自己並非全壘打型打者，「那些全壘打真的是偶然啦，我自己比較注重的是把球擊穿防線的打擊，季中某段時間我幾乎只打出全壘打，沒什麼安打，讓我覺得很奇怪，但這一兩週安打開始變多，我自己也感覺狀況正在回升。」

Kyle Tucker: .287/.392/.525, 17 HR, 21 SB

Seiya Suzuki: leads MLB with 73 RBI

Pete Crow-Armstrong: Only player with 20+ HR and 20+ SB



(MLB x @Chevrolet) pic.twitter.com/C3uhqJSmdc — MLB (@MLB) July 4, 2025

至於過去在沖繩自主訓練中進行的特殊擊球練習，是否有助於擊出更多平飛球？鈴木笑著回應道：「那種訓練早就結束啦，那只是春訓時做的，我個人是屬於容易膩的人，沒辦法一直做同樣的訓練，不過在打擊時，我會刻意避免打出滾地球，這方面我覺得算是有成果。」

不過鈴木最後也坦言，累積出賽與高強度競技後身體疲憊，「真的累了，這一週真的有點快撐不住了，打球速度也上不來，我知道狀況不太對，但這是我第一次能夠不帶重大傷勢持續出賽，接下來我也要好好思考怎麼調整體能……可以了嗎？說話也好累（笑）。」