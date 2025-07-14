塞爾提克坦圖招募里拉德！　杜蘭特相信他們能克服大傷

▲坦圖招募里拉德加盟塞爾提克。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

根據《The Boston Globe》報導，塞爾提克一哥坦圖（Jayson Tatum）正積極遊說剛被公鹿釋出的9屆全明星後衛里拉德（Damian Lillard）加盟。里拉德今夏被公鹿意外裁掉後，成為完全自由球員，據傳目前已有3支球隊被他列為優先考慮的下家，塞爾提克便名列其中。

坦圖與里拉德都在上季季後賽遭逢阿基里斯腱嚴重傷勢，預計雙雙缺席2025-26賽季，公鹿為了在自由市場簽下前溜馬中鋒透納（Myles Turner），選擇釋出里拉德，並拉長剩餘2年的合約薪資結構。

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對塞爾提克而言，若坦圖成功說服里拉德加盟，等於讓球隊在2026年賽季坐擁坦圖、布朗（Jaylen Brown）與里拉德3位頂尖得分手，這對已經送走哈樂戴（Jrue Holiday）與波辛基斯（Kristaps Porzingis）、進行薪資重整的塞爾提克來說，將是一大利多。

▲塞爾提克是里拉德有意的下家之一。（圖／達志影像／美聯社）

球團營運總裁史蒂文斯（Brad Stevens）日前雖強調不會「重建」，但今夏一連串操作已顯示出波士頓正進行結構調整，塞爾提克可能以老將底薪或中產條款簽下里拉德，也傳出有意再透過處理剛交易來的西蒙斯（Anfernee Simons）來騰出更大的薪資空間。

里拉德上季在公鹿平均繳出24.9分、7.1助攻，年滿35歲的他被認為已進入生涯尾聲，但外界普遍認為，他未來不太可能接受替補角色，仍希望以先發身分追逐生涯最後榮耀。

值得一提的是，剛被交易到火箭的杜蘭特（Kevin Durant）日前接受《Mind the Game》訪問時，談到坦圖與里拉德的復健處境，他說，「他們是非常稀有的人才，這只是旅程中短暫的停頓，一開始會需要幾周才能真正接受『我得休息一年』這個事實，對他們來說，可能是人生中第一次必須停下腳步無法打球，這段過程會很不容易，但我相信他們一定能克服。」