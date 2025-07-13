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威能帝剋獅！14K刷新生涯與隊史紀錄　梁家榮開轟猛打桃猿4比0勝

▲威能帝。（圖／樂天桃猿提供）

▲威能帝。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿13日作客統一獅，洋投威能帝猛飆14次三振創個人及隊史新高，梁家榮敲出3支安打、貢獻3打點，距完全打擊僅差三壘安打，率隊以4比0完封勝出。

桃猿在4局上發動攻勢，成晉與林智平連續內野安打攻佔得點圈，梁家榮隨後擊出二壘安打，送回成晉先馳得點。統一雖提出挑戰，判決仍維持原判。

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林子偉在5局上對飛力獅轟出陽春全壘打，為本季第2轟。這也是飛力獅自5月18日遭魔鷹擊出全壘打後，所被敲出的第2轟。

▲梁家榮。（圖／樂天桃猿提供）

▲梁家榮。（圖／樂天桃猿提供）

梁家榮在6局上面對胡智爲擊出適時安打再添1分，8局上對陳韻文轟出陽春砲，本季首轟出爐，個人表現亮眼。

威能帝主投7局，用球數98球，其中71顆是好球，僅被敲出2支安打，無失分、狂飆14K，摘下勝投與單場MVP。威能帝更締造隊史紀錄，超越萊特、艾肯、李茲三位保持的13K。朱承洋與陳冠宇各投1局無失分，三人合力完成完封勝。值得一提的是，陳冠宇此戰對林安可飆破生涯最快球速152公里。

桃猿全場掃出13支安打，梁家榮獨攬3支，包括一支二壘安打與一發全壘打，僅差三壘安打就能完成完全打擊，貢獻3打點與1得分，成為贏球大功臣。

▲梁家榮。（圖／樂天桃猿提供）

▲梁家榮。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 棒球樂天桃猿威能帝梁家榮統一獅

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