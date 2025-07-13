詹皇現身湖人夏聯比賽拒受訪　「沒什麼好說的」疑怕被問動向

LeBron James declined to hop on the ESPN broadcast to talk about his situation with the Los Angeles Lakers:



“I ain’t got nothing to talk about.”



Thoughts? ???? pic.twitter.com/6vRdy5cFrW — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) July 13, 2025

記者游郁香／綜合報導

40歲天王詹姆斯（LeBron James）將迎來生涯第23個賽季，卻傳出他與湖人的關係出現裂痕，雙方可能分道揚鑣。詹皇今（13）日現身夏季聯賽場邊，觀看大兒子布朗尼（Bronny James）比賽，《ESPN》轉播團隊原本希望能訪問他，遭到當面拒絕。

REPORT: 4 teams have contacted Rich Paul with interest in trading for LeBron, per @mcten pic.twitter.com/0KMx0bZHOs — Lakers Daily (@LakersDailyCom) July 13, 2025

根據《ESPN》轉播團隊的說法，他們在湖人與鵜鶘的夏聯比賽中邀請詹姆斯受訪，被當場拒絕，詹皇直言，「我沒什麼好說的。」他當時坐在場邊觀戰，為出賽的愛子布朗尼加油打氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲詹姆斯拒絕接受訪問，僅低調表示「我沒什麼好說的」。（圖／達志影像／美聯社）

這句話在社群媒體立即引起熱議，但外界普遍認為詹姆斯只是避免被追問未來動向。過去幾周，他的合約問題成為焦點，他選擇執行球員選項續留湖人，但《ESPN》近日披露，洛城高層並未與他討論續約，甚至包括年初的震撼交易及近期球隊換老闆，詹皇都未被事先告知。

《ESPN》更指出，各種跡象顯示，湖人傾向在2026年春天與詹姆斯分道揚鑣。詹皇的經紀人保羅（Rich Paul）之前公開表示，「LeBron想爭冠，他知道湖人著眼未來重建，也能理解，但更重視現實中奪冠的可能性。」他強調詹皇未提出交易請求，卻也未排除「若有適當機會」轉隊的可能性。

根據名記者史坦（Marc Stein）的消息，已有4支球隊聯繫了保羅，表達對交易網羅詹姆斯的興趣。

▲詹皇的動向成為近期焦點，傳出他與湖人的關係出現裂痕。（圖／達志影像／美聯社）