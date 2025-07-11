林維恩高A首先發繳4局1失分好投　林盛恩飆7K創生涯新高

▲林維恩。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

運動家台灣左投林維恩升上高階1A後首度先發，投4局失1分，表現穩健；另一位台將林盛恩則在新人聯盟飆出7次三振，創下生涯新高。運動家2A莊陳仲敖挨2轟掉3分，無關勝敗。

林維恩升上高A後迎來第3場出賽、首次先發，對戰道奇高A。前3局完美壓制對手，以9上9下展現壓制力。4局下他先被敲出三壘安打，接著投出保送，不過立即製造雙殺，讓對方跑回1分。隨後隊友出現失誤，他又送出保送，形成得點圈危機，不過靠三振成功脫困。

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林維恩主投4局，用49球，其中29顆好球，只被敲1支安打，投出2次保送、5次三振，失1分，目前在高A的防禦率為2.79。

同樣效力運動體系的莊陳仲敖，此役擔任2A先發，面對皇家2A。首局即被擊出陽春砲，隨後又被敲2支安打再失1分；不過2至3局回穩，只被敲1安無失分。4局下再遭陽春砲追平比數為3比3，但他隨後未再失分，完成5局投球任務。全場用86球（61好球），被敲6安、包含2發全壘打，失3分，無關勝敗。此戰奪8次三振為本季個人第二高紀錄，另有1次保送，防禦率為4.76。

同場比賽中，林家正擔任捕手並排第9棒，3打數未敲安但有1次高飛犧牲打，貢獻1分打點。

巨人新秀陽念希在新人聯盟先發，面對遊騎兵隊僅投0.2局，被敲2安，送出2次三振、1次保送，失1分。據了解，本場球速約91英里至94英里（146至151公里），有設定球速因此提前退場。

紅人隊的林盛恩也在新人聯盟中繼4局，被敲3支安打，其中包含1發全壘打，失2分，但送出7次三振，超越7月首戰的6K，寫下生涯單場新高。