詹皇與湖人關係出現裂痕？美媒瘋狂交易構想送他到馬刺組3巨頭

▲詹姆斯與湖人關係傳出裂痕，美媒建議將他交易到馬刺聯手溫班亞馬。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

儘管詹姆斯（LeBron James）執行了2025-26賽季的球員選項，外界卻對他與湖人的關係有高度疑慮。一名NBA高層直言「肯定有事情正在發生」，《Bleacher Report》更拋出驚人交易構想，將詹皇送到馬刺，與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、福克斯（De’Aaron Fox）組成3巨頭。

該名匿名高層指出，像詹姆斯這樣的巨星選擇續留，湖人理應第一時間發布公告，但湖人至今未發聲。他認為雙方可能在決策方向上產生分歧，他也批評洛城總管佩林卡（Rob Pelinka）為2027年保留薪資空間的規劃，對一支擁有詹皇與唐西奇（Luka Dončić）的球隊而言簡直是「愚蠢」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）最近也透露，詹姆斯與球團關係「並不在最佳狀態」。詹皇上季繳出場均24.4分、7.8籃板、8.2助攻，仍維持明星等級表現，並入選年度第2隊，但紫金軍團最終在季後賽首輪不敵灰狼。

▲詹姆斯上季仍繳出24.4分、7.8籃板、8.2助攻的全能數據。（圖／達志影像／美聯社）

《Bleacher Report》記者休斯（Grant Hughes）拋出一個「瘋狂交易」構想，馬刺送出強森（Keldon Johnson）、巴恩斯（Harrison Barnes）、索漢（Jeremy Sochan）及2027年首輪籤，從湖人手上換取天王詹姆斯。

休斯分析，就算詹姆斯只在聖城效力1年，他對溫班亞瑪的影響力仍「難以估量」。他指出，從詹皇的視角來看，「斑馬」可能比唐西奇更值得搭檔，若他真想再奪冠，馬刺反而比湖人具備更清楚的未來與競爭本錢。

詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）之前告訴《ESPN》，詹皇理解湖人正在規劃未來，但他更在意能否「馬上爭冠」，強調球團與詹姆斯的合作關係始終穩定，雙方都希望做出對他生涯最有利的選擇。

馬刺若能組成詹姆斯、溫班亞瑪與福克斯3巨頭，的確有望瞬間晉升為奪冠熱門。不過由於詹皇下季薪資高達5260萬美元（約15.2億台幣），交易難度將會非常高。